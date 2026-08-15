« Luis Enrique es como un padre para mí »: Ferran Torres explica por qué fichó por el PSG

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« Luis Enrique es como un padre para mí »: Ferran Torres explica por qué fichó por el PSG

El próximo fichaje sonado del mercado de verano europeo fue anunciado oficialmente. El campeón de Francia « PSG » y el club catalán del « FC Barcelona » confirmaron oficialmente el traspaso del delantero español de 26 años Ferran Torres.

Tras llegar a París, el delantero superó con éxito el reconocimiento médico, firmó su contrato y participó en su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. El prestigioso diario español « Marca » publicó la primera entrevista extensa del jugador para los medios oficiales del club parisino.

« Luis Enrique es como un padre para mí en el fútbol »

Para el delantero de 26 años, el factor del entrenador principal Luis Enrique fue decisivo a la hora de elegir el club parisino:

« Siempre lo he dicho con orgullo: en el mundo del fútbol, Luis Enrique ha sido como un padre para mí. Cuando jugaba bajo sus órdenes en la selección española, siempre me demostró una confianza ilimitada.

Ahora vuelvo a tener la oportunidad de jugar bajo sus órdenes, en un club enorme, y me siento feliz. Enrique es uno de los mejores profesionales del mundo para entender a un futbolista en profundidad, darle una gran confianza y sacar todo su potencial. »

« El proyecto es enorme y mi objetivo es ganar todos los trofeos »

Ferran Torres habló de sus principales tareas y objetivos en su nuevo club, y expresó su agradecimiento a la directiva del equipo:

  • Agradecimiento a la directiva: « Estoy muy ilusionado por incorporarme a este gran proyecto. Agradezco al presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, al asesor Luis Campos y al entrenador Luis Enrique la confianza que han depositado en mí »;

  • Objetivos principales: « Quiero hacer felices a los aficionados parisinos, marcar muchos goles, dar asistencias y, sobre todo, conquistar junto al equipo los principales trofeos de todas las competiciones ».

En la nueva temporada, se espera que la dupla formada por Luis Enrique y Ferran Torres lidere al ataque del PSG hacia nuevas victorias.

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Ferran TorresLuis EnriquePSGBarcelonaNasser Al-Khelaifi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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