El Inter vence al Real Betis en su último amistoso

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El Inter vence al Real Betis en su último amistoso

El club italiano Inter se impuso por la mínima en su último partido amistoso antes de la temporada 2026/2027 de la Serie A. En el estadio San Nicola de Bari, el equipo derrotó por 1-0 al club español Real Betis. El encuentro se convirtió en una etapa importante para el entrenador, que pudo probar el estado físico de sus jugadores y extraer sus últimas conclusiones antes del inicio del campeonato. Goal.com informa de que

Según ixbt.com y medios deportivos, el vigente campeón de Italia se enfrentará al Monza en la primera jornada de la Serie A, el 23 de agosto a las 18:30 en el estadio San Siro. El partido contra el Real Betis mostró el nivel de preparación del equipo, aunque algunos aspectos del juego seguramente preocuparán al cuerpo técnico.

Un gol de la victoria para un debutante y el protagonismo de los líderes

El único gol del encuentro lo marcó un futbolista que disputaba sus primeros minutos con el equipo, lo que permitió al debutante destacar de inmediato. En el centro del campo, Hakan Çalhanoğlu volvió a controlar el ritmo del juego y a coordinar los movimientos del equipo. Durante el partido, mantuvo la posesión del balón y estuvo cerca de marcar en dos ocasiones con disparos lejanos. Aunque el centrocampista turco todavía no ha alcanzado el 100 % de su forma física, su actuación fue claramente mejor que en sus anteriores enfrentamientos contra la Juventus y el Milan.

El centrocampista del Inter, siempre muy activo, volvió a mostrar su energía característica. Nicolò Barella llamó la atención desde el inicio del partido con un pase perfecto a su compañero y sus incansables carreras por el campo. Aunque en algunas acciones se apreciaron ciertos excesos debido al carácter amistoso del encuentro, su estado físico y su velocidad siguen siendo de alto nivel.

Cambios positivos y problemas en la línea ofensiva

El trabajo de los futbolistas que actuaron en ataque tampoco pasó desapercibido para los especialistas. En particular, casi todas las acciones ofensivas peligrosas del equipo fueron organizadas por un jugador que actuó junto al delantero centro y aprovechó eficazmente los espacios libres. Aunque la falta de gol empieza a afectar ligeramente a su estado de ánimo, se espera que este problema se solucione en el futuro.

El experimentado defensa que entró tras el descanso cambió por completo el desarrollo del partido. Su actividad por la banda y sus centros en el primer intento hicieron que los ataques del equipo fueran tres veces más peligrosos. No obstante, cabe señalar que Carlos Augusto tuvo un partido algo complicado y cometió algunos errores al intentar superar la defensa rival.

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