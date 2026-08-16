El Inter vence al Real Betis en su último amistoso

El club italiano Inter derrotó por la mínima al Real Betis en su último partido de preparación antes de la nueva temporada de la Serie A. El encuentro, disputado en el estadio San Nicola de Bari, representó una prueba importante para los nerazzurri antes del inicio del campeonato 2026-2027. Goal.com informa .

Según ixbt.com y medios deportivos, el único gol del encuentro fue marcado por uno de los nuevos fichajes del equipo. La victoria permitió al entrenador Cristian Chivu extraer conclusiones positivas sobre el estado físico de sus jugadores, aunque también dejó al descubierto algunos aspectos problemáticos.

Progresos sobre el terreno y protagonismo de los líderes

Hakan Çalhanoğlu marcó el ritmo del juego, realizó numerosos pases precisos y probó dos disparos peligrosos desde larga distancia. Aunque todavía no ha alcanzado el cien por cien de su forma física, su nivel mejoró notablemente en comparación con los partidos contra la Juventus y el Milan.

Nicolò Barella volvió a demostrar que es el motor del equipo gracias a su incansable trabajo. Su pase perfecto para Bonny al comienzo del encuentro y sus recuperaciones de balón con posteriores avances fueron muy valiosos para el conjunto. Aunque en algunas acciones cometió excesos propios del ambiente de un amistoso, su estado físico dejó satisfechos a los especialistas.

Los debutantes y las comparaciones en ataque

El nuevo integrante del equipo brilló en su debut al marcar el gol de la victoria. Bonny, que actuó en la línea ofensiva, fue uno de los jugadores más activos del partido y participó en casi todos los ataques peligrosos. Junto a Pio Esposito, se abrió hacia las bandas y aprovechó bien los espacios, aunque su falta de gol parece estar afectando ligeramente a su confianza.

Federico Dimarco, que entró tras el descanso, elevó considerablemente el potencial ofensivo del equipo. Hizo lo que Carlos Augusto no había conseguido, controlando el balón por delante de la línea defensiva, jugando al primer toque y aprovechando los espacios con inteligencia, lo que cambió por completo el desarrollo del partido.

Recordemos que el Inter, vigente campeón de Italia, comenzará su campaña en la Serie A el sábado 23 de agosto como local ante el Monza. Este amistoso proporcionó al cuerpo técnico información valiosa para extraer las últimas conclusiones antes del inicio del campeonato.