Inter y Betis empatan sin goles

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Inter y Betis empatan sin goles

El Inter y el Betis, que disputaron su último partido de preparación antes del inicio de la nueva temporada, empataron. El encuentro, celebrado en el estadio San Nicola de Bari, sirvió como una importante puesta a punto para ambos equipos antes de sus competiciones oficiales. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com, a pocos días del comienzo de la nueva temporada, los cuerpos técnicos continúan trabajando en la configuración de las plantillas y evaluando el estado físico de los jugadores. En particular, se observaron algunos cambios en el equipo milanés, que se enfrentará al Monza en la primera jornada del campeonato italiano.

Las ocasiones y las situaciones de peligro del partido

Durante el encuentro, los jugadores de ambos equipos generaron varias ocasiones claras ante la portería rival, pero les faltó precisión en la definición. El conjunto local mostró iniciativa y estuvo cerca de abrir el marcador, aunque no tuvo fortuna en sus remates finales.

Los visitantes empezaron a responder desde el minuto 8. Fornals lanzó un potente disparo desde fuera del área, pero el guardameta atrapó el balón sin dificultades. Poco después, en el minuto 14, Antony avanzó desde la banda derecha hacia el centro y sacó un potente disparo con su pierna izquierda, pero el balón se marchó junto al poste.

A mediados de la primera parte, Hakan Çalhanoğlu recuperó el balón en el centro del campo y probó un disparo peligroso hacia la portería rival, pero el balón volvió a desviarse ligeramente de su objetivo. Al comienzo de la segunda mitad, Pio Esposito dejó atrás a los defensores con un bonito amague y disparó al segundo palo, pero tras tocar en un defensor, el balón salió a córner.

Los ataques en los minutos finales

Los ataques continuaron durante la segunda parte. En el minuto 51, los defensores desatendieron un centro desde la banda y la situación se volvió aún más peligrosa. Tras un pase de Dimarco, un futbolista quedó en una posición inmejorable, pero falló en la definición y desperdició la ocasión.

Este partido fue la última oportunidad para que ambos equipos corrigieran sus deficiencias antes de las competiciones oficiales. Los entrenadores prestan especial atención a la recuperación física de algunos jugadores importantes de la plantilla.

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Jahongir Tursunov
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