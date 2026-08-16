El Inter derrota al Real Betis en su último partido de pretemporada

El Inter italiano derrotó por un ajustado 1-0 al club español Real Betis en su último partido amistoso antes de la nueva temporada. El encuentro, disputado en el estadio San Nicola de Bari, sirvió como una importante preparación para el equipo de Cristian Chivu antes de los partidos oficiales. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com, el inicio de la nueva temporada se acerca y el Inter recibirá al Monza en casa en la primera jornada, el sábado 23 de agosto. Antes de este importante partido, el cuerpo técnico evaluó el estado físico del equipo.

Stones marca en su debut

La condición física del nuevo integrante del equipo y de los futbolistas que regresan tras sus lesiones fue el centro de atención. El defensa inglés, que comenzó el partido en el banquillo, se convirtió en el héroe de su debut.

El único gol del partido, que decidió el resultado, llegó en el minuto 82. Federico Dimarco sacó una falta, Benjamin Pavard desvió el balón de cabeza hacia la portería y el defensa inglés marcó desde corta distancia.

Dominio sobre el terreno de juego

En la primera parte, el Inter controló el centro del campo y dejó una buena impresión. Tras el descanso, el conjunto milanés dominó por completo y generó numerosas ocasiones peligrosas frente a la portería rival.

Federico Dimarco y Bonny fueron los jugadores más activos en el ataque del equipo. Sin embargo, los guardametas Valles y Manu Gonzalez evitaron en varias ocasiones goles que parecían inevitables.

En particular, los porteros repelieron los peligrosos disparos de Barella, Dimarco y Bonny durante el encuentro. Además, en el minuto 89, un ataque con la participación de Sucic y Lautaro Martinez estuvo muy cerca de terminar en gol.

De este modo, el Inter terminó sus partidos de pretemporada con una victoria, transmitió sensaciones positivas a sus aficionados antes de las nuevas competiciones y demostró estar preparado para los partidos oficiales.