Construyen en China un gigantesco ascensor de 288 metros

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Construyen en China un gigantesco ascensor de 288 metros

Un gigantesco ascensor de 288 metros comenzó a funcionar en la aldea aislada de Nichjuhe, en la provincia china de Yunnan. La infraestructura no solo facilita el acceso a los turistas, sino que también ha hecho mucho más sencillo que los niños que viven al pie de la montaña vayan y regresen de la escuela.

El nuevo «Fuyao Ladder» fue construido junto al «Qingyun Ladder» de 268 metros, levantado en 2022. Antes, los niños de la aldea tenían que subir a pie por empinados y difíciles caminos de montaña para llegar a la escuela. En algunos casos, el trayecto duraba casi tres horas.

La aldea se encuentra en el fondo de un desfiladero, mientras que la Guanzhai Primary School está situada en la cima de la montaña, a unos 1.650 metros de altitud. Los estudiantes de entre 6 y 15 años tenían que subir y bajar la montaña una vez cada diez días.

Ahora, los niños recorren primero una corta distancia en autobús hasta llegar al ascensor. Llamado el «autobús escolar del cielo», el ascensor los lleva en pocos minutos hasta una plataforma en la cima de la montaña. Después llegan a la escuela mediante un teleférico, en un trayecto de unos cinco minutos.

El nuevo ascensor tiene 288 metros de altura y cuenta con paredes de vidrio transparente con una vista de 360 grados. La instalación se desplaza a una velocidad de 5 metros por segundo. La capacidad combinada de ambos ascensores es de 1.200 personas por hora.

El proyecto también permitió aumentar el número de turistas que visitan la zona. La capacidad diaria de visitantes pasó de 4.000 a 15.000 personas.

China también es famosa por Bailong , el ascensor exterior más alto del mundo. Se eleva 326 metros junto a un acantilado y recorre esa distancia en aproximadamente un minuto y medio.

Sin embargo, la principal importancia de la nueva infraestructura de Nichjuhe no está en su altura. Lo más importante es que permite a los niños de esta aldea remota llegar a la escuela de forma más segura y rápida, sin caminar durante horas por peligrosos senderos de montaña.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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