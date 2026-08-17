Se revela el precio de reemplazo de la pantalla del Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung ha publicado los precios oficiales de las reparaciones fuera de garantía y del reemplazo de piezas para sus smartphones plegables más recientes. Según Ixbt.com, entre los nuevos dispositivos, el Galaxy Z Fold8 Ultra tiene el proceso de reparación más caro: reemplazar su pantalla interna flexible cuesta exactamente 640 dólares estadounidenses. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Según los datos oficiales publicados, los precios del servicio para los dispositivos plegables de nueva generación podrían suponer un gasto considerable para los usuarios. En particular, el módulo de pantalla interna del Galaxy Z Fold8 básico está valorado en 580 dólares, mientras que reemplazar la pantalla interna del smartphone plegable Galaxy Z Flip8 cuesta 360 dólares, no 640. Se trata de daños accidentales producidos una vez finalizado el periodo de garantía o que no están cubiertos por sus condiciones.

Pantallas externas y diferencias con la generación anterior

La reparación de las pantallas externas de los dispositivos resulta bastante más barata que la de la parte interna flexible. En concreto, reemplazar la pantalla externa cuesta 150 dólares en el Galaxy Z Fold8 Ultra, 140 dólares en el Galaxy Z Fold8 y 130 dólares en el Galaxy Z Flip8. Aun así, destaca el notable aumento del precio de las pantallas internas frente a los dispositivos de la generación anterior.

Por ejemplo, reemplazar la pantalla interna del Galaxy Z Fold7, representante de la generación anterior, estaba valorado en 450 dólares. Samsung explica este cambio por una modificación en la clasificación de los procesos de reparación de los dispositivos de nueva generación. Por ello, se advierte que comparar directamente los precios de los modelos anteriores y actuales puede no ser del todo exacto en algunos casos.

El principal punto débil de los smartphones plegables

Esta nueva política de precios ha vuelto a poner de manifiesto el principal inconveniente de los dispositivos plegables. Aunque los fabricantes aumentan cada año la resistencia de estos equipos, la pantalla flexible sigue siendo uno de los componentes más complejos y costosos de las tecnologías modernas.

Si la rotura de la pantalla de un smartphone convencional resulta desagradable para cualquier usuario, los daños en la pantalla interna del Galaxy Z Fold8 Ultra pueden salirle muy caros a su propietario. Para prevenir estos riesgos económicos, Samsung ofrece a los usuarios el programa de seguro Care+. Sus condiciones pueden variar según el país y el modelo concreto, pero puede ayudar a reducir considerablemente los gastos de reparación en caso de daños accidentales.