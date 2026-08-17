Real Madrid se interesa por el fichaje de Martin Zubimendi

En las últimas semanas del mercado de fichajes de verano, el Arsenal londinense afronta una fuerte presión para conservar su plantilla. El Real Madrid se ha fijado en el centrocampista de la selección española Martin Zubimendi y se prepara para poner a prueba la determinación de los Gunners. Según TEAMtalk, el experimentado entrenador José Mourinho quiere incorporar al futbolista de 27 años para reforzar el centro del campo y ha aprobado personalmente el fichaje. Esta información fue publicada por Goal.com, que lo confirma.

Según se informa, las partes ya han mantenido los primeros contactos sobre este sonado traspaso. Los representantes de Zubimendi habrían comunicado que el jugador está muy interesado en la posibilidad de regresar a su país y fichar por el club madrileño. Aunque el Arsenal no planea vender activamente a su líder, según las fuentes, la directiva estaría dispuesta a estudiar seriamente una oferta adecuada.

La competencia en el centro del campo del Arsenal y la postura de Mikel Arteta

Según The Sun, el entrenador Mikel Arteta quiere firmemente conservar a Martin Zubimendi y solo una oferta descomunal e imposible de rechazar podría cambiar la situación. Si el propio futbolista exigiera con insistencia marcharse a Madrid, Arteta tendría que tomar una decisión complicada en los últimos días del mercado. La pasada temporada, el centrocampista español desempeñó un papel importante en la exitosa campaña del Arsenal en la Premier League.

Sin embargo, la llegada de Bruno Guimarães procedente del Newcastle United por 75 millones de libras esterlinas puso en cierto peligro el puesto de Zubimendi en el once titular. Actualmente, la competencia en el centro del campo del equipo es muy intensa entre jugadores como Declan Rice, Martin Ødegaard, Mikel Merino y Bruno Guimarães. Aun así, desprenderse de un campeón del mundo experimentado que llegó hace una temporada podría suponer un gran riesgo para el club.

La importancia del fichaje y los cambios en los planes del Madrid

El interés del Real Madrid se intensificó principalmente después de que el fichaje de Rodri no se concretara. José Mourinho necesita un futbolista más fiable para garantizar el dominio del equipo en el centro del campo. Si Eduardo Camavinga abandonara el estadio Santiago Bernabéu, se espera que Martin Zubimendi se convierta en una figura decisiva en los planes del club madrileño. Con el cierre del mercado cada vez más cerca, estas negociaciones están destinadas a convertirse en uno de los principales acontecimientos del fútbol europeo.