El smartphone Samsung Galaxy S26 explotó en un bolsillo y lesionó a su propietario

La seguridad de los smartphones vuelve a estar en el centro de serios debates. Según ixbt.com, uno de los dispositivos insignia Samsung Galaxy S26 se incendió inesperadamente en el bolsillo de su propietario. El joven sufrió graves quemaduras en distintas partes del cuerpo y fue hospitalizado. Así lo informa Ixbt.com.

El incidente ocurrió en el bolsillo del pantalón de la víctima. Según los testigos y la propia víctima, el dispositivo primero se calentó mucho y después se incendió de inmediato. Al intentar sacar rápidamente de su bolsillo el teléfono en llamas, el joven también se quemó las manos.

Detalles y consecuencias del incidente

Las llamas se propagaron rápidamente a la ropa y causaron graves lesiones en la parte inferior del cuerpo del hombre. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde recibió atención médica especializada. Los médicos intentan estabilizar su estado.

Se supo que este dispositivo móvil había sido comprado apenas un mes antes. Fue adquirido en la tienda local DG.com, ubicada en el centro comercial Grand Venice Mall. Según la víctima, el dispositivo funcionaba con normalidad y sin fallos antes de la tragedia.

Posibles causas

Aunque no se ha revelado por completo el modelo exacto del dispositivo, las fotografías tomadas en el lugar sugieren que se trata de un equipo de la serie Galaxy S26. Las imágenes difundidas muestran claramente que la carcasa quedó completamente destruida y que la batería desapareció por completo.

Según los análisis preliminares y las características de los daños, el fallo de la batería sería la principal causa de la emergencia. Se necesitan investigaciones adicionales para determinar el origen de la avería y comprobar si existía un defecto de fabricación.