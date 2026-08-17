Starlink ofrece Internet gratis a las víctimas del terremoto en Indonesia

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Starlink ofrece Internet gratis a las víctimas del terremoto en Indonesia

Tras el devastador terremoto ocurrido en Indonesia, Starlink anunció que proporcionará Internet por satélite de forma gratuita a los habitantes de las zonas afectadas hasta el 16 de septiembre. Dado que restablecer las comunicaciones y el intercambio de información en las regiones afectadas por el desastre natural es de vital importancia, esta medida permite a miles de ciudadanos mantenerse en contacto con sus seres queridos y recibir información rápidamente durante estos momentos difíciles. Ixbt.com informa .

Según informa ixbt.com, esta iniciativa social no requiere ninguna acción adicional por parte de los clientes actuales. El sistema automatizado de la empresa abonará automáticamente el importe correspondiente en sus cuentas. Como resultado, los usuarios podrán seguir utilizando el servicio de Internet sin preocuparse por ningún pago.

Los clientes que cancelaron anteriormente su suscripción tampoco quedarán excluidos de esta oportunidad. También recibirán un crédito especial que les permitirá reactivar el servicio sin costes adicionales hasta la fecha indicada, el 16 de septiembre.

Nuevos usuarios y sustitución de equipos

Los nuevos usuarios de la zona afectada por el desastre natural también podrán conectarse a la red Starlink y disfrutar de una conexión totalmente gratuita hasta la fecha establecida. Para ello, primero deberán adquirir el equipo necesario y después ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la empresa para activar el periodo promocional.

SpaceX tampoco se ha olvidado de los usuarios cuyos equipos Starlink resultaron dañados o dejaron de funcionar durante el terremoto. La empresa anunció que sustituirá gratuitamente todos los equipos defectuosos por otros nuevos si sus propietarios se ponen en contacto con el servicio de atención al cliente tras sufrir daños causados por el desastre natural.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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