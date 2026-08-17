El traspaso de Rodri beneficiará enormemente al Atlético y al Villarreal

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El traspaso de Rodri beneficiará enormemente al Atlético y al Villarreal

El club español Barcelona está cerca de fichar a Rodri, centrocampista del Manchester City. Su llegada no solo ilusiona a los aficionados azulgranas, sino que también será muy beneficiosa para otros dos representantes de La Liga en el plano económico. Según informa Mundo Deportivo, este sonado traspaso permitirá al Atlético de Madrid y al Villarreal recibir ingresos inesperados de varios millones de euros gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA. Goal.com informa de ello.

Las negociaciones entre las partes se encuentran actualmente en su fase final. El valor total del acuerdo incluiría un pago inicial garantizado de 65 millones de euros, además de 10 millones de euros en variables. Se espera que el experimentado centrocampista de 30 años se traslade a la capital catalana el próximo verano, donde el entrenador Hansi Flick comenzará a prepararlo para sus principales planes y los partidos clave de la Liga de Campeones.

Millones procedentes de las reglas de la FIFA

Según las reglas de la FIFA, cuando se produce un traspaso internacional, el 5 % del importe total debe repartirse entre todos los clubes formadores que participaron en el desarrollo del jugador entre los 12 y los 23 años. Gracias a esta norma, ya está confirmado que los antiguos clubes de Rodri recibirán su parte de este importante traspaso.

Según los datos disponibles, el jugador pasó siete años en la academia del Atlético de Madrid antes de cumplir los 17. El club madrileño tiene garantizado recibir al menos 1,6 millones de euros solo por el pago inicial. Si se cumplen todas las condiciones adicionales del contrato, esta cifra podría alcanzar los 2 millones de euros. Sin embargo, el Rayo Majadahonda, primer club formador del futbolista, quedará excluido de estos pagos, ya que Rodri se marchó a los 11 años.

El Villarreal también recibirá una cantidad importante

El Villarreal también figura entre los clubes que se beneficiarán considerablemente de los pagos de solidaridad de la FIFA. El centrocampista pasó cinco años en las filas del «Submarino Amarillo»: dos temporadas en las categorías inferiores y tres en el primer equipo.

Rodri pasó del Villarreal al Atlético de Madrid en 2018 y, un año después, protagonizó un traspaso muy lucrativo al Manchester City. Ahora, el próximo gran traspaso del internacional español proporcionará una importante ayuda económica a los clubes donde dio sus primeros pasos como profesional.

Actualmente se están resolviendo todos los últimos detalles del traspaso y se espera que el Barcelona anuncie oficialmente el fichaje en los próximos días. La llegada de este futbolista experimentado debería aumentar aún más la competitividad del equipo en el campeonato nacional.

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