Se ha desvelado uno de los dramas de fichajes más sonados de los últimos años en el fútbol español. Según la información detallada publicada por Marca, Rodri, centrocampista del Manchester City, podría continuar finalmente su carrera en el Barcelona, pese a que desde niño soñaba con vestir la camiseta del Real Madrid. Esta evolución ha despertado un gran interés en el mundo del fútbol europeo, ya que la decisión del jugador dependía en gran medida de las decisiones de las directivas de los clubes. Goal.com informa de ello .

El sueño de la infancia y el punto de inflexión de 2019

Según Marca, cuando Rodri jugaba en el Atlético de Madrid, esperó durante años una oferta del Real Madrid. Sin embargo, el destino tomó otro rumbo. En 2019, tuvo que abandonar el Atlético de Madrid para fichar por el Manchester City, ya que el club blanco contaba entonces con un sólido trío de centrocampistas formado por Toni Kroos, Luka Modrić y Casemiro. Finalmente, el jugador decidió ejecutar su cláusula de rescisión y unirse al equipo de Pep Guardiola.

Este traspaso bajo las órdenes de Guardiola se convirtió en un punto de inflexión decisivo en la carrera del centrocampista español. En Inglaterra se transformó en una estrella mundial y en el cerebro del equipo. A pesar de ello, su sueño de infancia —jugar en el club blanco— nunca se apagó.

Las dudas de la directiva del Real Madrid y los debates en Valdebebas

Durante la última ventana estival de fichajes, los aficionados del Real Madrid deseaban fervientemente que Rodri se incorporara a su equipo. Sin embargo, según Marca, la directiva del club no estaba completamente convencida de su fichaje. La situación solo cambió después de la magnífica actuación del centrocampista en el Mundial. Su entrada en el último año de contrato y la salida de Pep Guardiola del Manchester City convirtieron el traspaso en una posibilidad real.

Aun así, las gestiones comenzaron demasiado tarde y la indecisión fue evidente. Según fuentes de Valdebebas, entre los dirigentes predominaba la opinión de que «Rodri ralentiza demasiado el juego y eso no es lo que buscamos». La directiva quería un centrocampista más dinámico y físicamente más potente.

Los récords y la elección final

Lo curioso es que esta cuestionable decisión se tomó cuando Rodri estaba registrando estadísticas extraordinarias en el Mundial, con más pases completados que cualquier otro futbolista en la historia del torneo y un 93 % de precisión. Según los expertos, renunciar a un jugador de este nivel o dudar sobre su fichaje se convirtió en un verdadero enigma de la política de traspasos del Real Madrid.

Como resultado, la indecisión del club blanco y sus exigencias particulares brindaron una oportunidad ideal al Barcelona. El club catalán aprovechó la situación y logró atraer al experimentado futbolista a sus filas. Se espera que este fichaje tenga también un impacto importante en el equilibrio de fuerzas de LaLiga.