«Primero rezamos»: el video de una mujer que crió a 20 cachorros dejó atónitas a las redes

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«Primero rezamos»: el video de una mujer que crió a 20 cachorros dejó atónitas a las redes

Un nuevo e insólito video que muestra la educación, disciplina y el amor infinito hacia los animales conquistó el corazón de millones de espectadores en las redes sociales. En Facebook, la página Furmomkhai publicó un video en el que muestra cómo alimenta a unos 20 cachorros de raza pequeña que cría en su hogar.

En las imágenes se observa cómo la dueña de la casa lleva un recipiente grande con comida, mientras ninguno de los 20 cachorros se abalanza sobre ella: todos esperan educadamente las instrucciones de su mamá.

«Su mamá les servirá la comida y después podrán comer, ¿de acuerdo?»

La mujer considera a cada cachorro como si fuera su propio hijo y les habla con enorme dulzura y cariño:

«¡Oigan, pequeños! Que nadie toque todavía. Ahora traeré sus platos. Esperen a su mamá antes de comer. Que nadie toque. Vamos, vengan aquí. Primero siéntense aquí. Su mamá les servirá primero la comida y después podrán comer, ¿de acuerdo?

Ay, los pequeños de mamá son muy inteligentes. Lav, detente. Sí, muy bien. De verdad no están tocando la comida porque saben esperar. Todos saben escuchar muy bien a su mamá, porque yo les he enseñado así. Sí, para que sean buenos oyentes».

«Antes de comer, rezamos»: disciplina y gratitud

Los cachorros permanecen sentados disciplinadamente en el mismo lugar hasta que la comida se reparte en recipientes metálicos individuales. Después, como manda la tradición, ofrecen una oración de agradecimiento antes de comer:

«Pequeños, todavía no van a comer, ¿de acuerdo? Primero su mamá pondrá comida en sus platos. Después rezaremos antes de comer. Así todos verán lo obedientes que son y que escuchan a su mamá, ¿verdad?

Todos ya han aprendido, porque aquí les enseño a escuchar a su mamá. Ay, estos pequeños son muy inteligentes. Hacen lo que ven. Por eso todos se han vuelto muy educados, ¿verdad, pequeños?

Ahora van a comer. Esperen un poco a que su mamá sirva la comida. También añadiré esto, para que todos estén sanos. Que nadie tome todavía. ¿Ven? Ninguno está tocando la comida porque son muy educados. Les han enseñado a esperar a su mamá antes de comer.

Vamos, ahora rezaremos antes de comer. Dicen que uno de ellos comenzará la oración. Entonces, miren todos a su mamá; vamos a rezar.

Dios mío, muchísimas gracias por las bendiciones que has dado a estos pequeños. Gracias por no abandonarnos nunca. Gracias por mantener sanos a estos pequeños cada día. Muchas gracias también por las capacidades que les has dado. Y, por supuesto, gracias por guiarnos cada día. No permitas que nos desviemos del camino y bendice aún más a estos pequeños. En el nombre de Jesús, amén».

Comer sin pelear ni apresurarse

Al terminar la oración, la dueña de la casa les da oficialmente permiso a los cachorros para comer:

«Bueno, pequeños, ahora pueden comer. Vamos, por aquí. Su mamá les dará uno a cada uno. ¡Muy bien! No peleen entre ustedes. Muy bien, pequeños. A ver, ¿qué es esto?».

Los usuarios de las redes sociales recibieron este video con grandes elogios. Muchos espectadores reconocen que el comportamiento tan educado y obediente de los animales es fruto del amor sincero y de una educación paciente.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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