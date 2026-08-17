Milan quiere reforzar su plantilla al final del mercado

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Milan quiere reforzar su plantilla al final del mercado

El AC Milan ha entrado en la fase decisiva del mercado de fichajes. Según Tuttosport, el propietario del club, Gerry Cardinale, y el entrenador Ruben Amorim celebrarán próximamente una nueva reunión importante para tratar los últimos acuerdos que deben cerrarse antes del 31 de agosto, fecha de cierre del mercado de verano. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Durante las negociaciones celebradas la semana pasada, el técnico portugués presentó a la directiva una lista de jugadores que no entran en sus planes. En ella figuran Tomori, Odogu, Fofana y Nkunku. Además, Amorim exigió la llegada de cinco o seis futbolistas más para hacer al equipo más competitivo.

Las posiciones prioritarias y los principales objetivos

Aunque será difícil completar todos los fichajes solicitados por el entrenador, la directiva del club planea actuar con intensidad en los últimos días del mercado y cumplir las exigencias del técnico. Milan trabaja especialmente en el refuerzo del ataque y la defensa.

El equipo necesita con urgencia un defensa central con buen manejo de balón, un lateral capaz de cerrarse hacia dentro para dar asistencias y un centrocampista ofensivo que juegue por detrás del delantero. La incorporación de un mediapunta es la prioridad del club.

Las negociaciones y la competencia en el mercado de fichajes

Después de que Karelaš eligiera al Borussia Dortmund, el club que Milan había escogido inicialmente para este objetivo, Nwaneri, jugador del Arsenal, se convirtió en el principal objetivo de los milanistas. Ni siquiera fue incluido en el banquillo durante el Community Shield ganado por el Arsenal ante el Manchester City.

Milan envió inicialmente una oferta de cesión con opción de compra por 40 millones de euros, pero fue rechazada. No obstante, se espera un nuevo intento con otras condiciones que podrían satisfacer a los Gunners. Para la defensa, también se sigue de cerca al portugués Tiago Gabriel, de 21 años, jugador del Lecce.

Lecce pide entre 25 y 30 millones de euros por el futbolista, una cantidad algo elevada para Milan. Por ello, el club intenta incluir en la operación al centrocampista Bondo o al defensa Terracciano para reducir el precio. Sin embargo, varios clubes ingleses también compiten activamente por este jugador.

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