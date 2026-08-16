Oficial: anuncian al próximo rival de Ramazon Temirov y la fecha del combate

uzbeko peleador de la UFC conocido por sus espectaculares nocauts, Ramazon Temirovtodos los detalles de su próximo combate han sido revelados oficialmente. Nuestro compatriota subirá al octágono en otoño, en uno de los mayores eventos numerados.

Según informó el servicio de prensa de la UFC, Temirov el 24 de octubre en el majestuoso complejo Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, durante el UFC 333 participará en el evento.

Un peligroso peleador inglés del Top 6 del ranking

Este combate se convertirá en uno de los duelos más importantes entre los aspirantes de la categoría de peso mosca:

¿Quién es el rival? Frente a Ramazon se medirá en el octágono el experimentado y habilidoso peleador inglés Lone Kavana ;

La tensión en el ranking: Actualmente, Kavana ocupa el sexto puesto del ranking de peso mosca de la UFC, mientras que nuestro compatriota Temirov ocupa el séptimo puesto ;

El valor de la victoria: Una victoria en este combate permitiría a Ramazon entrar en el Top 5 de la categoría y convertirse en un aspirante directo al cinturón de campeón.

La racha de nocauts de Temirov en Abu Dabi

La ciudad de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, se ha convertido en un auténtico escenario de la suerte para Ramazon Temirov:

Una victoria espectacular sobre Erceg: Nuestro compatriota disputó aquí mismo su último combate, el 25 de julio, contra el australiano y antiguo aspirante al título Steve Erceg ;

Finalización en el primer asalto: En aquella pelea, Temirov noqueó técnicamente a su rival en el primer asalto con sus contundentes golpes, sacudiendo a la comunidad mundial de las MMA.

En el enfrentamiento del 24 de octubre, Ramazon Temirov intentará prolongar su racha de victorias y dar otro gran paso hacia el título de campeón.

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