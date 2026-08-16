Derrota sorpresa en UFC 330: Miqtibek Orolbay se rinde en el tercer asalto

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Derrota sorpresa en UFC 330: Miqtibek Orolbay se rinde en el tercer asalto

La próxima gran velada numerada, celebrada en la ciudad estadounidense de Filadelfia, UFC 330 dejó, durante su para los aficionados de las artes marciales mixtas de Asia Central,un resultado inesperado.

En la categoría de peso wélter, el prometedor peleador kirguís Miqtibek Orolbay se enfrentó al atleta local Jeremiah Wells.

Una sumisión decisiva en el tercer asalto

El combate transcurrió con un ritmo intenso y una lucha sin concesiones desde los primeros minutos:

  • Presión intensa: Ambos peleadores se mostraron activos tanto en el suelo como en los intercambios de pie, ofreciendo una resistencia feroz;

  • El momento decisivo: En el tercer asalto, Jeremiah Wells tomó por completo la iniciativa, logró derribar a su rival y obtuvo una posición favorable;

  • Final antes del límite: En el tercer asalto, Wells sometió a Orolbay con una técnica de estrangulación y resolvió el combate a su favor antes del límite.

Se viene el combate estelar por el título

Cabe recordar que, en el combate estelar de esta gran velada, el campeón del peso wélter Islam Makhachev defenderá su cinturón ante el aspirante número uno, la invicta estrella irlandesa Ian Machado Garry.

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Shuhrat Razzakov
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