Bulgaria construirá un gran centro de innovación espacial y de defensa

El Gobierno búlgaro ha aprobado un proyecto de memorando con EnduroSat, fabricante local de satélites, para crear un gran centro de innovación espacial y de defensa en la base aérea de Dobroslavtsi, cerca de Sofía. Según Ixbt.com informa .

El núcleo del nuevo centro será un complejo dedicado al ensamblaje, las pruebas y la cualificación de satélites. Raycho Raychev, fundador y director ejecutivo de EnduroSat, afirma que la empresa planea convertir la base de Dobroslavtsi en uno de los principales centros europeos de desarrollo espacial y de defensa. Esta iniciativa elevará el potencial de Bulgaria en este ámbito a un nivel completamente nuevo.

Infraestructura nacional y apoyo estatal

Aunque el país no cuenta con una agencia espacial nacional propia, sus dirigentes apoyan activamente la producción de alta tecnología y la investigación científica. Anteriormente se anunció, entre otras medidas, el inicio de los preparativos para crear un centro nacional de vigilancia, coordinación y gestión basado en datos espaciales. El Gobierno centra sus esfuerzos en desarrollar la economía del conocimiento y aspira a que Bulgaria no sea solo consumidora de tecnología, sino también creadora.

Otras empresas espaciales locales también muestran gran interés por esta iniciativa. En particular, Sfera Technologies está desarrollando un sistema integrado destinado a acelerar el suministro de datos de teledetección de la Tierra. Según su director, Zdravko Dimitrov, la industria del país ya tiene capacidad para operar en órbitas bajas, medias y geoestacionarias, así como para fabricar y probar satélites.

Integrar la industria y llegar al mercado internacional

Aunque el sector espacial búlgaro todavía está algo fragmentado, el centro de Dobroslavtsi debería reunir a todos los participantes y garantizar su desarrollo sostenible. Sfera Technologies planea ampliar sus capacidades para respaldar el funcionamiento de 12 satélites hasta finales de 2026 y, en 2027, expandir y desarrollar su infraestructura terrestre. Los productos de la empresa están destinados principalmente al mercado de la Unión Europea, aunque también se estudian las oportunidades en Estados Unidos y el Sudeste Asiático.

Según los expertos, una de las principales ventajas de Bulgaria en este ámbito es su sólida base educativa, incluida la especialización en ingeniería aeroespacial de la Universidad de Sofía, que forma profesionales cualificados. Los esfuerzos conjuntos del centro gubernamental de datos espaciales y de las empresas privadas contribuirán a crear en el país un ecosistema espacial integral, desde la fabricación hasta los sistemas terrestres.