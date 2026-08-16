Jürgen Klopp comienza su trabajo al frente de la selección alemana

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Jürgen Klopp comienza su trabajo al frente de la selección alemana

El nuevo seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, visitó la sede de la DFB en Fráncfort y comenzó oficialmente su primer día de trabajo. Goal.com informa de que el reconocido técnico, que sustituyó a Julian Nagelsmann a finales de julio, presentó al público sus planes a corto plazo y su visión a largo plazo para el futuro de la selección. Goal.com informa .

El entrenador de 59 años, conocido por sus exitosas etapas en el Borussia Dortmund y el Liverpool, publicó en sus redes sociales fotografías que reflejan el ambiente de su nuevo lugar de trabajo. Aunque la responsabilidad es enorme, Jürgen Klopp no ha perdido su característico sentido del humor. En su primera entrevista para la página web oficial de la DFB, habló entre risas sobre los mensajes que había enviado a sus amigos.

Nuevo cargo y primeras bromas

Klopp contó que había empezado a firmar sus mensajes de WhatsApp a sus amigos como «Bundestrainer Klopp». Aunque en realidad suena bastante extraño, destacó que ese tratamiento resulta apropiado entre sus amigos cercanos. Sin embargo, al comenzar su trabajo, el técnico centró toda su atención en asuntos serios.

La temprana eliminación de la selección alemana en el Mundial de 2026 había provocado una gran decepción en el país. A pesar de ello, el experimentado entrenador afirmó rotundamente que no tiene intención de destruir por completo los cimientos existentes para empezar desde cero. Señaló que prefiere conservar el potencial actual del equipo y seguir desarrollándolo.

No hay planes para transformar radicalmente al equipo

« Si el Mundial no salió como se esperaba, se puede pensar que hay que empezar de cero. Pero no es obligatorio en absoluto », afirma Klopp. Comenzó su trabajo no con un contacto directo con los futbolistas, sino reforzando las conexiones internas del sistema del fútbol alemán.

Mientras muchos futbolistas regresan actualmente de sus vacaciones de verano, el entrenador apuesta por el factor humano. Señaló que ha asumido dos áreas principales de responsabilidad: la primera es la selección absoluta y la segunda, todos los demás procesos. Con ese objetivo, visita otros clubes de la Bundesliga para intercambiar opiniones con los entrenadores locales.

Pasos hacia el futuro

Antes del comienzo de la temporada, Jürgen Klopp planea reunirse personalmente con tantos clubes y futbolistas como sea posible. Considera importante conocer de cerca no solo las estadísticas de los jugadores, sino también qué los motiva, de dónde vienen y hacia dónde quieren llegar. Se espera que este enfoque gradual siente unas bases sólidas para los futuros éxitos de la selección alemana.

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