En Brasil, detienen a un padre tras pedir consejos a ChatGPT para matar a su hijo

En Brasil, un supuesto plan para asesinar a un adolescente de 14 años habría sido descubierto a través de conversaciones con ChatGPT y comunicado a la policía. Así lo informó G1.

El sospechoso discutió su plan con una inteligencia artificial

Según la policía del estado de Espírito Santo, un hombre de 43 años residente en Eunápolis llevaba varios meses negándose a pagar la pensión alimenticia y había hablado con un chatbot sobre planes para hacer daño a su hijo.

En las conversaciones, proporcionó detalles sobre sus intenciones y pidió consejos para llevarlas a cabo.

Tras detectarse el contenido peligroso de los mensajes, la información habría sido enviada al FBI estadounidense.

La investigación comenzó después de que el FBI contactara con las autoridades brasileñas. La policía registró el domicilio del sospechoso y descubrió que su plan era serio.

El hombre aún no ha sido detenido porque no llegó a poner su plan en práctica. La investigación continúa.

Las autoridades informaron de que el adolescente se encuentra a salvo y que se están tomando medidas para protegerlo.