El procesador Tensor G6 de los smartphones Google Pixel 11 no es de 2 nm como se esperaba

El nuevo procesador Tensor G6 destinado a la gama de smartphones Pixel 11 presentada recientemente por Google está generando un intenso debate en el mundo tecnológico. Según ixbt.com, se ha confirmado que este SoC no se fabrica en las instalaciones de TSMC mediante un proceso de 2 nm, como esperaba gran parte del público. Esta situación demuestra una vez más la complejidad del coste de producción de los semiconductores y de los avances tecnológicos en el moderno mercado de dispositivos móviles. Al respecto, Ixbt.com informa que.

Durante la presentación, los directivos de Google destacaron especialmente la mejora significativa de la eficiencia energética del nuevo chip. Sin embargo, llamó la atención de los periodistas que la empresa no revelara deliberadamente el proceso de fabricación exacto del procesador. Posteriormente, uno de los vicepresidentes de Google confirmó esta información: el Tensor G6 se fabrica en realidad en las plantas de TSMC mediante un proceso de 3 nm.

El proceso de fabricación y sus detalles

Según los especialistas, todavía se desconoce qué proceso exacto de 3 nm se utiliza en el Tensor G6. No obstante, los analistas creen que podría tratarse del N3P, empleado en la generación anterior Tensor G5, o de una tecnología avanzada similar. Aunque no se ha dado el salto a la fabricación de 2 nm, el nuevo procesador sigue mostrando buenos resultados en eficiencia energética.

Los expertos señalan los factores financieros como la principal razón de esta decisión. El cambio a un nuevo proceso de fabricación de 2 nm habría disparado inevitablemente los costes de producción. En el contexto actual de aumento de los precios de la memoria y el almacenamiento en el mercado global, una medida así podría no haber resultado económicamente viable para la empresa.

Política de precios e impacto en el mercado

Teniendo en cuenta las condiciones del mercado, Google se vio obligado a aplicar una política de precios muy prudente. En particular, el modelo básico Pixel 11 se encareció 100 dólares frente al anterior Pixel 10. Aun así, considerando que la capacidad de almacenamiento interno se duplicó, queda claro que Google no aumentó artificialmente el precio del smartphone.

En la compleja realidad del mercado actual, duplicar la capacidad de almacenamiento y mantener un precio relativamente estable fue una noticia inesperada, pero positiva para los consumidores. El hecho de que el procesador Tensor G6 se mantenga en 3 nm también demuestra la importancia de encontrar un equilibrio entre las posibilidades tecnológicas y la viabilidad económica.