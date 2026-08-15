Se conocen las alineaciones del amistoso entre el Milan y el Manchester United

Según Goal.com, el Milan de Ruben Amorim se enfrentará al Manchester United, dirigido por Michael Carrick, en un partido amistoso en Wrocław, Polonia. Este encuentro será el último examen de los rossoneri antes del inicio de la nueva temporada de la Serie A. Goal.com informa .

Tras afrontar importantes cambios durante el mercado de fichajes de verano, el Milan disputó varios partidos de preparación antes de este encuentro. El equipo empató con el Inter en el derbi de Perth y posteriormente perdió por 3-0 ante el Chelsea en Indonesia.

Bajas y nuevos jugadores en la plantilla

El Milan afronta el encuentro con varias bajas importantes. Fofana, Tomori, Odogu y Nkunku no fueron incluidos en la convocatoria por decisión técnica del entrenador y por su situación dentro del equipo. Gabbia, Giménez, Leão y Pulisic también se perderán el partido debido a distintas lesiones.

Aun así, los aficionados milanistas recibieron una buena noticia. Gonçalo Ramos, el fichaje más caro de esta ventana de transferencias de la Serie A y de la historia del club, comenzará su debut no oficial con el nuevo equipo como titular.

Alineaciones oficiales y últimos ensayos de pretemporada

Este enfrentamiento será el último paso antes del inicio oficial de la temporada para ambos entrenadores. El Manchester United, dirigido por Michael Carrick, saldrá con la siguiente alineación:

Portero: Lammens

Defensas: Dalot, Maguire, Yoro, Shaw

Centrocampistas: Tielemans, Santos

Centrocampistas ofensivos y extremos: Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo

El Milan de Ruben Amorim utilizará un sistema 3-4-2-1 y alineará a los siguientes jugadores: Torriani, Terracciano, De Winter, Pavlović, Chukwueze, Jashari, Musah, Estupiñán, Loftus-Cheek, Sissè y Gonçalo Ramos.

Cabe recordar que el Milan tiene previsto disputar su primer partido de la Serie A el 23 de agosto por la noche, hora de Taskent, contra un club de Turín. Este amistoso en Wrocław será importante para evaluar las posibilidades del equipo antes de la nueva temporada.