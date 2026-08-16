« ¡Gracias, aficionados uzbekos! »: Lugano envía un mensaje especial a Uzbekistán

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« ¡Gracias, aficionados uzbekos! »: Lugano envía un mensaje especial a Uzbekistán

Considerado uno de los clubes punteros del campeonato suizo, Lugano anunció que el número de sus seguidores en Instagram había alcanzado los 60.000. El departamento de prensa del club publicó en su página oficial un mensaje especial con la bandera de Uzbekistán y expresó su especial agradecimiento por el apoyo sin precedentes de los aficionados uzbekos.

« Sigan apoyándonos »: el comunicado oficial del club suizo

En su comunicado oficial, el club valoró especialmente la actividad de los aficionados al fútbol uzbekos:

« ¡Gracias, aficionados uzbekos!

Gracias al extraordinario apoyo de nuestros nuevos aficionadosprocedentes de Uzbekistán, nuestra cuenta de Instagram ha alcanzado los 60.000 seguidores.

Estamos de Behruz Karimovdeseando compartir con ustedes sus primeros momentos con la camiseta de nuestro equipo. ¡Sígannos para no perderse las próximas novedades! ¡Bienvenidos a la familia del Lugano! »

Un traspaso de 250.000 euros y un contrato de cinco años

La llegada a Europa de este talentoso futbolista de 19 años se convirtió en otro acontecimiento importante para el fútbol uzbeko:

  • Duración del contrato: Behruz Karimov firmó con el grande suizo un contrato de cinco años con vigencia hasta el 30 de junio de 2031;

  • Condiciones económicas: El importe del traspaso procedente del club Surxon de Termiz ascendió a 250.000 euros con bonificaciones adicionales previstas;

  • Porcentaje de una futura venta: Según el acuerdo, Surxon recibirá el 10 % del importe de una posible venta futura del jugador.

El paso hacia Europa de un participante en el Mundial 2026

A pesar de su juventud, Behruz Karimov ya ha demostrado su talento en el ámbito internacional:

  • Experiencia mundialista: El talentoso futbolista participó en el Mundial 2026 con la selección nacional de Uzbekistán;

  • Partidos contra rivales de primer nivel: Disputó partidos importantes contra las selecciones de Colombia y Portugal en el Mundial, y atrajo la atención de los especialistas.

Ahora, los aficionados uzbekos esperan con gran interés el debut oficial de Behruz Karimov con el Lugano.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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