Basura espacial: los satélites alcanzan un umbral crítico

El número de satélites lanzados a la órbita terrestre está alcanzando un nivel preocupante y podría provocar en un futuro cercano una avalancha incontrolable de basura espacial. Según Ixbt.com, ya se han colocado en órbita cerca de 30 000 aparatos, mientras que los organismos reguladores han recibido solicitudes para desplegar más de un millón de dispositivos adicionales. Así lo informa .

Un nuevo análisis científico realizado por Hugh Lewis, investigador de la Universidad de Birmingham, demuestra que las constelaciones de satélites tienen un tamaño crítico específico. Una vez superado ese umbral, las colisiones orbitales desencadenan un flujo de desechos que se autoalimenta y resulta imposible de detener. Si todos los proyectos actualmente previstos se llevan a cabo por completo, se espera que el número total de aparatos se acerque a 1,7 millones.

Efecto en cascada y problemas de seguridad

La principal causa de este problema es el efecto en cascada. La colisión de dos satélites genera miles de fragmentos, cada uno de los cuales puede destruir otro aparato y producir aún más desechos. Según el especialista, las evaluaciones de seguridad actuales suelen considerar únicamente los riesgos de cada vehículo espacial por separado y no tienen en cuenta el comportamiento conjunto de constelaciones enteras.

Hugh Lewis desarrolló un modelo matemático especial que le permitió calcular la frecuencia con la que los satélites y los desechos atraviesan determinadas zonas. El modelo también tiene en cuenta la capacidad de los aparatos para evitar colisiones y la velocidad a la que abandonan la órbita una vez finalizada su vida útil. El investigador evaluó 16 grandes constelaciones de satélites que ya están en órbita o se encuentran en fase de planificación.

Resultados obtenidos y formas de reducir los riesgos

Según los resultados del estudio, 6 de las constelaciones analizadas ya han superado el umbral crítico a partir del cual los desechos comienzan a crecer sin límite. Entre ellas se encuentran grandes proyectos de Estados Unidos y China. Otras 3 constelaciones han entrado en una zona inestable donde los desechos se acumulan, aunque el proceso todavía no se ha convertido en una avalancha incontrolable.

El umbral crítico no depende únicamente del número de aparatos. Se descubrió que una constelación con tan solo unos cientos de satélites también puede provocar inestabilidad debido a la disposición particular de sus órbitas. En algunas constelaciones pequeñas, la falta de motores para realizar maniobras agrava aún más la situación.

Según los cálculos del científico, los riesgos pueden reducirse considerablemente mediante cambios relativamente sencillos en el diseño. Entre ellos se incluyen aumentar la resistencia aerodinámica de los aparatos para que abandonen la órbita más rápidamente al finalizar su misión, o prolongar su vida útil para reducir el número de reemplazos necesarios.