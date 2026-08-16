El show del Real: los madridistas golean al Schalke

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El show del Real: los madridistas golean al Schalke

En plena preparación para la nueva temporada de fútbol, el Real Madrid Real Madrid disputó su siguiente partido amistoso internacional en la ciudad alemana de Gelsenkirchen ante el equipo local del Schalke 04 .

Los madridistas dominaron por completo, marcaron tres goles sin encajar ninguno y sellaron una contundente victoria por 3-0.

Mbappé marca en el minuto 6 y el Real gana 3-0

El encuentro comenzó con los ataques constantes del conjunto blanco:

  • Mbappé abre el marcador: Ya en el minuto 6, el delantero estrella francés Kylian Mbappé marcó rápidamente para adelantar al equipo madridista (0-1);

  • Huijsen amplía la ventaja: En el minuto 20, el defensa central Dean Huijsen aprovechó su ocasión para poner el marcador en 0-2;

  • Espi pone el broche de oro: El joven talento, que entró tras el descanso, Espi batió con precisión al portero rival en el minuto 57 y estableció el definitivo 0-3.

Partido amistoso. Detalles y alineaciones

  • Schalke — Real Madrid — 0-3

  • 16 de agosto. Gelsenkirchen, Alemania

  • Goles: Mbappé (6), Huijsen (20), Espi (57).

  • Alineación del Real Madrid: Courtois (Lunin 46, Voloshin 87), Trent (Dumfries, 61), Konaté (Rüdiger, 46), Huijsen (Rivas, 86), Carreras (Cucurella, 61), Silva (Bellingham, 61), Valverde (Cestero, 74), Díaz (Diomande, 61), Güler (Camavinga, 46), Vinícius (Siria, 87), Mbappé (Espi, 46).

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Real MadridSchalke 04Kylian MbappéAlemaniaGelsenkirchen
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Shuhrat Razzakov
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