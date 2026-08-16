Valoración de los expertos: ¿cómo jugaron Husanov y las estrellas del Manchester City contra el Arsenal?

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Valoración de los expertos: ¿cómo jugaron Husanov y las estrellas del Manchester City contra el Arsenal?

El inicio de la nueva temporada en Inglaterra Manchester City y su nuevo entrenador Enzo Maresca tuvieron un estreno desafortunado. En el estadio de Wembley, los Citizens cayeron por un contundente 0-3 ante el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, en la Community Shield.

Tras el partido, los analistas del prestigioso medio esteemedkompany.com que cubre ampliamente la actualidad del City evaluaron por separado el rendimiento de los jugadores sobre el terreno de juego.

Abduqodir Husanov¿Le incomodó la posición de extremo?

En este encuentro, el talentoso defensa uzbeko Abduqodir Husanov fue alineado inesperadamente no como central, sino como lateral derecho:

  • Conclusión de los expertos: Los analistas señalaron que Husanov no logró adaptarse rápidamente a su nueva posición y afrontó serias dificultades;

  • El efecto del paso del centro al lateral: Como Abduqodir jugó habitualmente como defensa central durante la segunda mitad de la temporada pasada, se destacó que actuar como lateral derecho le resultó incómodo en este partido.

Rendimiento de los titulares

El medio analizó así el juego de los otros líderes que salieron de inicio:

  • Gianluigi Donnarumma: El partido fue desafortunado para el portero italiano. Se señaló que pudo actuar mejor en las jugadas de los dos primeros goles y que debía mejorar su juego con los pies;

  • Rúben Dias y Joško Gvardiol: Dias sufrió ante los ataques rivales, mientras que Gvardiol, recién recuperado de una lesión, todavía no ha alcanzado su mejor estado de forma;

  • Elliot Anderson: Fue considerado uno de los mejores jugadores del City gracias a sus buenas decisiones con el balón;

  • Phil Foden y Erling Haaland: Ambas estrellas tuvieron ocasiones, pero Foden perdió demasiados balones y Haaland no pudo mostrar su mejor versión;

  • Nico O’Reilly y Antoine Semenyo: No lograron ofrecer durante el partido la actividad ni el peligro esperados;

  • Jérémy Doku: Aunque estuvo activo por la banda, debía ofrecer una actuación más brillante durante los 45 minutos que disputó.

Los suplentes: Cherki y Guehi piden la titularidad

Algunos jugadores que entraron en la segunda parte enviaron una señal positiva al cuerpo técnico de cara a las próximas jornadas:

  • Rayan Cherki: Tras salir desde el banquillo, se convirtió en el jugador más activo y peligroso del ataque del City. Los expertos consideran que merece ser titular en el próximo partido contra el Bournemouth;

  • Marc Guéhi: Se mostró muy tranquilo en defensa y demostró que merece salir de inicio en el siguiente encuentro;

  • Jack Grealish y Omar Marmoush: Grealish destacó por sus buenos pases, mientras que Marmoush, que entró con mucha energía, no recibió suficiente apoyo de sus compañeros;

  • Nico González y Rico Lewis: Lewis no logró entrar por completo en el ritmo del partido, pero González y Anderson podrían formar una pareja de mediocentros defensivos cuando las necesidades tácticas lo requieran.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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