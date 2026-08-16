« Solo hay 30 segundos para huir »: Kuleba se pronuncia sobre los ataques balísticos

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« Solo hay 30 segundos para huir »: Kuleba se pronuncia sobre los ataques balísticos

En Ucrania, la frecuencia de los ataques con misiles balísticos rusos y los graves problemas de los sistemas de defensa antiaérea y alerta están provocando intensos debates políticos y sociales.

El exministro de Asuntos Exteriores del país Dmitró Kuleba declaró en una entrevista concedida al canal de YouTube de la periodista Olesia Batsman que, cuando se lanza un misil balístico, a los civiles casi no les queda tiempo para llegar a un refugio.

« Suena la alerta y el misil llega en treinta segundos »

Según una declaración citada por el medio Strana, el exministro destacó que las alertas tradicionales no eran suficientes debido a la velocidad de las armas balísticas:

« Si se informa a última hora, a las dos de la madrugada, de que habrá un ataque balístico, suena la alarma y, treinta segundos después, llega el misil. En esta situación, ya no tiene sentido intentar huir a ningún sitio ».

Dmitró Kuleba afirmó que la situación no mejoraría rápidamente y pidió a las autoridades oficiales que elaboraran recomendaciones detalladas para actuar con antelación y garantizar la seguridad de los civiles. En su opinión, los responsables deben establecer un sistema que recomiende a la población acudir a lugares seguros con una o dos horas de antelación, en cuanto se detecten señales de preparación para el lanzamiento de un misil.

« Ocultar la información es un crimen flagrante »: duras críticas de Soskin

El exasesor del expresidente ucraniano Leonid Kuchma y analista político Oleg Soskin también criticó duramente en su canal de YouTube la publicación tardía de información sobre la amenaza de los misiles balísticos:

  • Ataques sin alerta: El experto señaló que, en ciudades como Kropivnytski y Kryvyi Rih, las alertas de misiles no sonaban a tiempo antes de los ataques;

  • Graves consecuencias: « Es una orden criminal. No publicar la información es un crimen flagrante. Los misiles fueron lanzados, alcanzaron sus objetivos y no hubo posibilidad de derribarlos. Gracias a Dios, no hubo muchas víctimas mortales, pero eso no cambia la realidad », — dijo Soskin.

Expertos y exfuncionarios subrayan la necesidad de revisar urgentemente el sistema de seguridad civil ante el aumento de la amenaza de los misiles balísticos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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