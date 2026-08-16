La primera jornada de la nueva temporada de la Süper Lig turca se convirtió en una auténtica fiesta para los aficionados uzbekos al fútbol. El prestigioso club de Estambul Başakşehir recibió al Kocaelispor en su estadio y logró una contundente victoria por 2-0.

Los dos líderes de la selección nacional de Uzbekistán — Abbosbek Fayzullayev y Eldor Shomurodov se convirtieron en los grandes artífices del triunfo con una actuación brillante.

Asistencia de Fayzullayev en el minuto 14 y golazo de Shomurodov en el 72

El partido se disputó desde el inicio bajo el dominio absoluto del Başakşehir:

La asistencia de Fayzullayev: En el minuto 14, Abbosbek Fayzullayev puso un balón perfecto para su compañero Operi, firmó una gran asistencia y propició el primer gol del partido (1-0);

La calidad de Shomurodov y el gol que sentenció el partido: En el minuto 72, el capitán y máximo goleador de la selección de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, encontró con precisión la portería rival, puso el 2-0 y dejó el encuentro prácticamente sentenciado.

Nuestros dos legionarios comenzaron el partido como titulares y asumieron por completo el liderazgo del ataque de su equipo (Fayzullayev fue sustituido en el minuto 63 y Shomurodov, en el 75).

Süper Lig turca. 1.ª jornada

Başakşehir — Kocaelispor — 2-0

16 de agosto, estadio Fatih Terim

Goles: Operi (14), Eldor Shomurodov (72).

Alineación del Başakşehir: Şengezer, Şahiner, Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kalužinski (Ergun, 89), Skov Olsen (Güreler, 89), Eldor Shomurodov (Zelke, 75), Abbosbek Fayzullayev (Sarı, 63), Bertuğ (Bozok, 75).

El brillante estreno de la dupla uzbeka en la Süper Lig turca demuestra claramente que las ambiciones del Başakşehir por el título esta temporada son muy altas.

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