¿Por qué la suspensión de las estadísticas sobre los ataques balísticos provocó tanta polémica?

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¿Por qué la suspensión de las estadísticas sobre los ataques balísticos provocó tanta polémica?

La decisión de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania de dejar de publicar las estadísticas oficiales sobre los misiles balísticos rusos y su interceptación está provocando un intenso debate dentro y fuera del país.

Exasesor del expresidente ucraniano Leonid Kuchma y experto político Oleg Soskin calificó esta decisión de «orden criminal» en su canal de YouTube y criticó duramente a las autoridades actuales.

«Ocultar la información no salvará la situación»

Oleg Soskin expuso las siguientes reflexiones sobre el sistema de alerta a la población civil y la situación real durante los ataques con misiles:

  • Ciudades que se quedaron sin alerta: «Es una orden criminal. Porque en Kropivnytski, en mi opinión, no se activó ninguna alerta aérea. No sé si avisaron o no en Kryvyi Rih… Esto ya es un crimen puro. Había misiles, alcanzaron sus objetivos y no fue posible interceptarlos. Gracias a Dios, no hay muchas víctimas, pero esta es la realidad»;

  • Consecuencias de ocultar la información: Según el experto, ocultar los datos estadísticos no cambia la realidad: los ataques y las dificultades de la defensa acabarán revelándose a través de fuentes alternativas y de los medios occidentales;

  • Una dura valoración política: «La situación ha empeorado aún más. Esto, por supuesto, es un claro signo de una junta y de una dictadura», añadió Soskin.

La postura oficial y la reacción de Yulia Mendel

El jefe del Departamento de Comunicación de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania Yuri Ignat había confirmado oficialmente que se había suspendido la publicación pública de información sobre los misiles balísticos lanzados e interceptados.

Tras un artículo de Bloomberg sobre este asunto, la ex portavoz del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y ex portavoz Yulia Mendel también reaccionó con ironía en la red social «X»:

  • «Un método extraño»: Mendel calificó la decisión de ocultar los datos como el método más extraño e inapropiado que han encontrado las autoridades para proteger a los civiles y ocultar los problemas de la guerra.

Según los expertos, limitar la información sobre los ataques balísticos podría afectar gravemente la confianza de la población y la seguridad de los civiles.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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