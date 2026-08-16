¡Entrevista explosiva de Roziqul Berdiev tras la derrota ante el Pakhtakor!

En un intenso partido disputado en el estadio Markaziy de Qarshi, el vigente campeón Nasaf perdió 1-2 en casa ante el Pakhtakor de Taskent. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Roziqul Berdiev respondió detalladamente a todas las preguntas incisivas de los periodistas.

«No merecíamos perder»: análisis del partido y factor decisivo

El entrenador del Nasaf destacó que el destino del encuentro quedó decidido por los suplentes del rival y la mala suerte:

Nervios y error: «Hoy no tuvimos suerte. No merecíamos perder. Comenzamos el partido con nervios, cometimos un error y encajamos un gol. A pesar de ello, reaccionamos en la segunda parte y empatamos»;

Las dos plantillas del Pakhtakor: «Los jugadores del rival que entraron desde el banquillo decidieron el destino del partido. El hecho de que el Pakhtakor tenga dos plantillas de nivel similar le ayudó mucho»;

El error en el primer gol: «En el primer gol, la responsabilidad de Alibek Davronov fue mayor: llegó primero al balón y podría haber tomado otra decisión. Fue un error técnico. Pero, en general, Alibek y todos los chicos lo dieron todo».

«Nuestras posibilidades son limitadas: tuvimos que conformarnos con la última opción»

Al hablar de la planificación de la plantilla para la nueva temporada y de los problemas del equipo, el entrenador principal abordó la cuestión de los recursos económicos:

«No pudimos armar la plantilla que queríamos porque tampoco teníamos los medios para hacerlo. Había tres opciones: una buena, una intermedia y la última. Queríamos incorporar a legionarios de gran nivel, pero como nuestros recursos eran limitados, tuvimos que conformarnos con la última opción. Ahora intentaremos aprovechar al máximo a los jugadores que tenemos».

Los canteranos que dejaron el Nasaf y la cuestión de la lealtad

Preguntado por la marcha de jugadores del club de Qarshi, especialmente por sus traspasos directos al Pakhtakor, y por la reacción de los aficionados, Roziqul Berdiev respondió con filosofía y emoción:

La carrera y la vida del futbolista: «Cuando los futbolistas se marchan a otro equipo, a los aficionados puede parecerles que no son leales, pero así es la carrera de un profesional. Un futbolista intenta construir su vida gracias al fútbol y nosotros entendemos muy bien esta situación»;

Más de 50 jugadores formados en el club: «Si los contamos, más de 50 futbolistas se han marchado de nuestro club. Cada vez que jugamos contra un equipo, vemos a dos o tres de nuestros antiguos jugadores en el rival. Muchos futbolistas son canteranos nuestros, pero no sé si ellos nos reconocen como sus entrenadores».

Situación de varios jugadores: Komilov, Shala y Abdurahmatov

Akrom Komilov: Fue sustituido en el descanso porque su rendimiento no satisfizo al entrenador y era necesario aportar más velocidad al equipo;

Adenis Shala: Su actuación es muy buena, pero se cansa durante los partidos, por lo que es sustituido con regularidad;

Zafarmurod Abdurahmatov: Muestra fatiga física y un descenso en su rendimiento debido a la gran cantidad de partidos que disputa, pero el cuerpo técnico confía en su calidad;

El nuevo legionario georgiano: Como no ha disputado partidos oficiales durante el último mes, actualmente trabaja para recuperar su condición física y continúa con su proceso de adaptación.

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