Exhibición de 7 goles: los catalanes arrollan al FC Basilea

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Exhibición de 7 goles: los catalanes arrollan al FC Basilea

En plena preparación para la nueva temporada de fútbol, el club catalán del FC Barcelona disputó su siguiente amistoso de preparación a domicilio contra el varias veces campeón de Suiza, el FC Basilea .

En un partido repleto de goles y ataques intensos, los blaugranas marcaron cinco tantos y lograron una contundente victoria por 5-2.

Siete goles y doblete de Bisivu en los minutos finales

En el encuentro, tanto las estrellas experimentadas como los jóvenes talentos del FC Barcelona demostraron su calidad:

  • Los cambios de la primera parte: En el minuto 34, Karim Adeyemi abrió el marcador, pero justo antes del descanso, Dukoure (43) restableció el empate para los locales (1-1);

  • Los precisos remates de Abdulkarim y Yamal: Al comienzo de la segunda parte, el suplente Abdulkarim (49) adelantó a su equipo. En el minuto 81, el líder del conjunto, Lamine Yamal transformó con precisión un penalti y puso el marcador en 3-1;

  • La respuesta del FC Basilea y el punto final: En el minuto 84, los locales recortaron distancias gracias al gol de penalti de Olaygbe. Sin embargo, en el tramo final, el joven talento que había entrado como suplente, Bisivu marcó dos goles consecutivos en los minutos 89 y 90+1, firmó un doblete y sentenció el partido (5-2).

Partido amistoso. Estadísticas y alineaciones

  • FC Basilea — FC Barcelona — 2-5

  • 16 de agosto. Basilea, Suiza

  • Goles: Dukoure (43), Olaygbe (84, penalti) — Adeyemi (34), Abdulkarim (49), Yamal (81, penalti), Bisivu (89, 90+1).

  • Alineación del FC Barcelona: Joan García (Szczęsny, 46), Eric García (Koundé, 46), Christensen (Cubarsí, 71), Martin, Balde (Peske, 46), Bernal (Fariñas, 71), Espart (Bisivu, 79), Fermín (Olmo, 65), Adeyemi (Tunkara, 79), Gordon (Abdulkarim, 46), Raphinha (Yamal, 65).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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