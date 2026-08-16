Grave lesión en el amistoso entre Liverpool y Como

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Grave lesión en el amistoso entre Liverpool y Como

La preparación de Liverpool para la nueva temporada quedó ensombrecida por un inesperado incidente desagradable. Según la información publicada por Express, uno de los jugadores sufrió una grave lesión durante el amistoso a puerta cerrada contra Como, recién ascendido a la Serie A. El incidente preocupó enormemente tanto a los futbolistas presentes en el campo como a los espectadores que seguían el encuentro en directo. Goal.com informa .

En el primer encuentro, disputado el domingo, Liverpool alineó un equipo experimentado. Con jugadores importantes como Alexis Mac Allister, Federico Chiesa y Kostas Tsimikas, el partido, previsto para durar 70 minutos, no tuvo muchas ocasiones de gol y terminó con empate 0-0. Sin embargo, el incidente que se convirtió en el principal tema de conversación involucró al defensa de Como, Alberto Dossena.

La grave lesión del jugador de Como y el incómodo momento en televisión

Durante una disputa aérea, el defensa central de 27 años Alberto Dossena cayó de forma aparatosa sobre su mano. Tras chocar con James McConnell y Will Wright, quedó tendido en el césped con evidentes dolores. Como la cámara se acercó para mostrar la escena, se pudo ver claramente que el dedo del futbolista se había dislocado gravemente. Las imágenes sorprendieron a los comentaristas y a los espectadores.

La situación, retransmitida en directo por LFCTV, también tomó por sorpresa a los presentadores. El comentarista principal, Jon Bradley, señaló que el personal médico debía entrar de inmediato al campo y destacó la gravedad del incidente. También indicó que el jugador se había dislocado el dedo. Su compañero Natashi Doui tampoco ocultó que las imágenes resultaban desagradables.

Disculpas en televisión y la entereza del futbolista

El carácter tan explícito y estremecedor de la escena también puso en una situación difícil al equipo de la cadena. Para evitar incomodar a los aficionados que veían el partido durante la hora del almuerzo o en distintos lugares del mundo, incluido San Diego mientras desayunaban, el comentarista Steve Hunter pidió disculpas oficialmente en directo. Solicitó a los espectadores que perdonaran aquellas imágenes tan desagradables.

A pesar de todo, tras esta terrible lesión y una breve pausa médica, Alberto Dossena logró sacar fuerzas para continuar. Después de que el cuerpo médico de Como le vendara firmemente el dedo, el futbolista siguió jugando durante los seis minutos restantes del encuentro. Gracias a su valentía, el club italiano mantuvo su portería a cero y el partido terminó sin goles.

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Jahongir Tursunov
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