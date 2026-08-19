José Mourinho habló sobre su regreso al Real Madrid y sus declaraciones polémicas

El reconocido entrenador José Mourinho habló por primera vez con los medios desde su regreso al cargo de técnico del Real Madrid. En una entrevista concedida a Josep Pedrerol en el programa «El Chiringuito», el técnico portugués explicó su enfoque para esta nueva etapa en el gigante español, los retos que tiene por delante y su trabajo en uno de los clubes más exigentes del mundo. Destacó que no llegaba con promesas vacías ni una lista de objetivos garantizados, y resumió su postura en una sola frase: «He venido con todo lo que tengo». Sobre ello, Goal.com informa .

Según la información difundida por fuentes internacionales como Ixbt.com y Goal.com, Mourinho explicó al comienzo de la entrevista su estado de ánimo y su relación con el club: «He venido con mi amor por el Real Madrid, la responsabilidad que impone el club y la ilusión de un niño que aún no ha ganado nada. Prometer lo mismo que hace veinte años no es mi estilo. Si me preguntan si tengo sueños, la respuesta es sí: tengo sueños». Sus palabras despertaron un gran interés entre los aficionados del equipo.

La transformación del entrenador y su evolución personal

El entrenador reconoció que ha madurado considerablemente con los años, tanto a nivel personal como profesional, aunque no ha perdido su verdadera esencia. Habló de su carácter: «He cambiado muchísimo. Creo que ese ADN sigue ahí. Por supuesto, no puedo esconderme ni intentar ser otra persona, pero me he vuelto más maduro, menos emocional y más capaz de controlarme». Según sus palabras, la experiencia acumulada durante años y las lecciones aprendidas de sus errores sentaron las bases de su desarrollo profesional.

Mourinho subrayó que no se queda demasiado tiempo pensando en sus errores del pasado, porque lamentarse mirando atrás no ayuda a avanzar. «Aprender de la experiencia es otra cosa. Estoy convencido de que cuanto más experiencia acumulas como entrenador y más situaciones similares a las que ya has vivido afrontas, mejor profesional eres», añadió en su entrevista.