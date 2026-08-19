Google presentará en septiembre nuevos portátiles Android de un tipo inédito

Google planea celebrar una presentación a gran escala el 15 de septiembre de este año. Los portátiles de nueva generación llamados Googlebook serán los protagonistas del evento. Según ixbt.com, aunque estos dispositivos fueron anunciados oficialmente en mayo de este año, su fecha de lanzamiento y sus especificaciones técnicas se habían mantenido en secreto. Sobre ello, Ixbt.com informa en este artículo.

Durante la próxima presentación, se espera que el gigante de las búsquedas ofrezca información detallada tanto sobre los propios dispositivos como sobre los socios que colaboran en su fabricación. También se revelarán las funciones del sistema operativo especial que controlará los portátiles. Los especialistas siguen la presentación con gran interés, ya que Google ha aplicado enfoques radicalmente nuevos en este ámbito.

La combinación de Android e inteligencia artificial

La principal característica de esta nueva clase de portátiles es que su software se basa en la plataforma Android , profundamente integrada con el sistema de inteligencia artificial Gemini Intelligence. La empresa no solo adaptó las funciones del sistema operativo móvil a los ordenadores, sino que también rediseñó desde cero la lógica de control del cursor.

Según las invitaciones oficiales distribuidas, los representantes de los medios invitados al evento no solo podrán fotografiar y grabar en vídeo los nuevos dispositivos, sino también probarlos personalmente. Esto indica que los productos presentados están listos para salir al mercado.

Participación de Acer, Asus y otros gigantes

Los principales fabricantes de ordenadores del mundo participan en el proyecto Googlebook. Entre las empresas que previsiblemente mostrarán sus dispositivos en la presentación se encuentran:

Acer

Asus

Dell

HP

Lenovo

Se espera que estas marcas presenten modelos con diseños y funciones distintivos.

Según los especialistas, estos portátiles de nueva categoría no sustituirán a los dispositivos Chromebook ni serán sus competidores directos. Por el contrario, los modelos Googlebook estarán dirigidos a un segmento de precios más alto y llegarán al mercado para un público diferente. Se espera que el evento del 15 de septiembre responda por completo a todas las preguntas pendientes.