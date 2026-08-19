Google presentará en septiembre nuevos portátiles Android de un tipo inédito

·0·Tecnología
Google presentará en septiembre nuevos portátiles Android de un tipo inédito

Google planea celebrar una presentación a gran escala el 15 de septiembre de este año. Los portátiles de nueva generación llamados Googlebook serán los protagonistas del evento. Según ixbt.com, aunque estos dispositivos fueron anunciados oficialmente en mayo de este año, su fecha de lanzamiento y sus especificaciones técnicas se habían mantenido en secreto. Sobre ello, Ixbt.com informa en este artículo.

Durante la próxima presentación, se espera que el gigante de las búsquedas ofrezca información detallada tanto sobre los propios dispositivos como sobre los socios que colaboran en su fabricación. También se revelarán las funciones del sistema operativo especial que controlará los portátiles. Los especialistas siguen la presentación con gran interés, ya que Google ha aplicado enfoques radicalmente nuevos en este ámbito.

La combinación de Android e inteligencia artificial

La principal característica de esta nueva clase de portátiles es que su software se basa en la plataforma Android, profundamente integrada con el sistema de inteligencia artificial Gemini Intelligence. La empresa no solo adaptó las funciones del sistema operativo móvil a los ordenadores, sino que también rediseñó desde cero la lógica de control del cursor.

Según las invitaciones oficiales distribuidas, los representantes de los medios invitados al evento no solo podrán fotografiar y grabar en vídeo los nuevos dispositivos, sino también probarlos personalmente. Esto indica que los productos presentados están listos para salir al mercado.

Participación de Acer, Asus y otros gigantes

Los principales fabricantes de ordenadores del mundo participan en el proyecto Googlebook. Entre las empresas que previsiblemente mostrarán sus dispositivos en la presentación se encuentran:

  • Acer
  • Asus
  • Dell
  • HP
  • Lenovo
Se espera que estas marcas presenten modelos con diseños y funciones distintivos.

Según los especialistas, estos portátiles de nueva categoría no sustituirán a los dispositivos Chromebook ni serán sus competidores directos. Por el contrario, los modelos Googlebook estarán dirigidos a un segmento de precios más alto y llegarán al mercado para un público diferente. Se espera que el evento del 15 de septiembre responda por completo a todas las preguntas pendientes.

GoogleAndroidGooglebookGeminiPortátiles
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xiaomi lanza una fuente inteligente para gatos que funciona hasta 90 díasXiaomi lanza una fuente inteligente para gatos que funciona hasta 90 díasHoy, 15:28SpaceX realiza su centésimo lanzamiento espacial de 2026SpaceX realiza su centésimo lanzamiento espacial de 2026Hoy, 13:23La NASA publica imágenes del cráter lunar formado por el impacto de un Falcon 9La NASA publica imágenes del cráter lunar formado por el impacto de un Falcon 9Hoy, 12:23Elon Musk no se suma a las previsiones de Goldman Sachs sobre la economía espacialElon Musk no se suma a las previsiones de Goldman Sachs sobre la economía espacialHoy, 11:58El sistema operativo HarmonyOS 6 se instala en más de 80 millones de dispositivosEl sistema operativo HarmonyOS 6 se instala en más de 80 millones de dispositivosHoy, 11:23Honor prepara el primer teléfono plegable del mundo con un chip de 2-nmHonor prepara el primer teléfono plegable del mundo con un chip de 2-nmHoy, 10:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max
El juego GTA 5 ha sido ejecutado en el smartphone iPhone 17 Pro Max