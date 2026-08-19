La Juventus se prepara para grandes cambios en su portería

La Juventus, un grande de Turín, ha iniciado cambios profundos en su portería. Según Goal.com, ante las enormes modificaciones previstas en la plantilla, el club estudia seriamente recuperar a su canterano Emil Audero. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Este movimiento comenzó tras el fichaje de Guglielmo Vicario, portero de la selección italiana, procedente del Tottenham. Los bianconeri incorporaron al nuevo guardameta por 8 millones de euros, además de 2 millones en variables. El acuerdo cambió por completo la jerarquía del equipo.

El futuro de los porteros y el interés del mercado de fichajes

Según Sky Sport Italia, se espera que Guglielmo Vicario sea titular la próxima temporada. Esto ha dejado en el aire el futuro de Michele Di Gregorio y Mattia Perin . Ambos porteros tienen ahora las puertas abiertas para salir, ya que varios clubes han mostrado un serio interés en ellos.

Michele Di Gregorio, hasta entonces la primera opción, fue criticado por sus actuaciones irregulares en las últimas semanas. Ahora interesa al Olympique de Marsella y a su antiguo club, Monza. Asimismo, el experimentado Mattia Perin, que lleva ocho años en la Juventus, también podría abandonar el club. El Palermo, equipo de la Serie B, aspira seriamente a ficharlo.

La posibilidad del regreso de Emil Audero a Turín

Si ambos porteros abandonan el equipo antes del cierre del mercado de verano, la Juventus se verá obligada a buscar un guardameta suplente fiable. Por este motivo, la directiva estudia la posibilidad de recuperar a su antiguo canterano, Emil Audero.

El guardameta de 29 años pertenece actualmente al Como y la pasada temporada jugó en la Cremonese. Turín es un entorno familiar para Emil Audero, que se formó en la academia de la Juventus, comenzó allí su carrera profesional y suma más de 200 partidos en la máxima categoría italiana.