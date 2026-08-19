Murat Gassiev podría enfrentarse a Bakhodir Jalolov

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Murat Gassiev podría enfrentarse a Bakhodir Jalolov

La cuestión del próximo rival de Murat Gassiev podría aclararse. Según Boxing Scene, el uzbeko Bakhodir Jalolov, doble campeón olímpico, destaca entre los posibles rivales del campeón de la WBA.

Gassiev había mencionado anteriormente a varios candidatos. Sin embargo, según el análisis de Boxing Scene, la posibilidad de enfrentarse a Jalolov es especialmente alta.

¿Quiénes son los posibles rivales de Gassiev?

El boxeador ruso ha considerado varias opciones para sus próximos combates. Entre ellas están:

  • Jarrell Miller;

  • Derek Chisora;

  • Bakhodir Jalolov;

  • Agit Kabayel.

Entre estas opciones, un enfrentamiento contra Jalolov se considera uno de los más interesantes.

El récord profesional de Jalolov llama la atención

Bakhodir Jalolov continúa invicto en el boxeo profesional. Su récord es de 17-0, con 15 victorias por nocaut.

El boxeador uzbeko también conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. De este modo, se proclamó campeón olímpico por segunda vez consecutiva.

El combate entre Gassiev y Jalolov podría enfrentar a dos potentes noqueadores de la categoría de los pesos pesados.

Gassiev defendió su cinturón de campeón

El 11 de julio de 2026, Murat Gassiev defendió su título de campeón de los pesos pesados de la WBA contra Peter Kadiru. El boxeador ruso derrotó a su rival por nocaut técnico en el sexto asalto.

Después de eso, la cuestión de su próximo rival pasó a estar sobre la mesa.

Una gran oportunidad para Jalolov

Si el combate se organiza oficialmente, será una de las pruebas más exigentes de la carrera profesional de Jalolov.

El boxeador uzbeko aún no ha sufrido ninguna derrota en el boxeo profesional y ha terminado 15 de sus 17 combates por nocaut.

Estadística

Bakhodir Jalolov

Récord profesional

17-0

Victorias por nocaut

15

Medallas de oro olímpicas

2

Estilo de combate

Zurdo

Ahora se espera una decisión oficial

Por ahora, el combate entre Gassiev y Jalolov no ha sido anunciado oficialmente. Boxing Scene presenta esta opción como un escenario muy probable.

Si el acuerdo se concreta, este combate podría generar un gran interés en la categoría de los pesos pesados. El récord invicto de Jalolov y el estatus de campeón de Gassiev darían una importancia especial al enfrentamiento.

¿Quién creen que tendría más posibilidades de ganar si se organiza el combate entre Gassiev y Jalolov? Dejen su opinión en los comentarios y compartan la noticia con los aficionados al boxeo en Telegram y las redes sociales.

Murat GassievBakhodir JalolovWBAParís
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Shuhrat Razzakov
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