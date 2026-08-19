Loïs Openda marca en su debut con el Lyon en la Liga de Campeones

El delantero Loïs Openda, que ha jugado en prestigiosos clubes europeos durante las últimas temporadas, brilló en su debut con el Lyon francés. Según Goal.com, el internacional belga marcó contra el Fenerbahçe en el partido de ida de la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones, contribuyendo así al valioso empate conseguido por su nuevo equipo como visitante. El encuentro supuso un paso importante para ambos equipos en su camino hacia la fase de grupos de la competición más prestigiosa de Europa. Sobre este asunto, Goal.com informa lo siguiente.

El verano pasado, el delantero dejó la Juventus italiana para trasladarse a la liga francesa. Según informó el servicio de prensa del club turinés, el contrato de préstamo entre ambas partes se extiende hasta el 30 de junio de 2027 y no incluye una opción de compra. El Lyon habría pagado 3,5 millones de euros por esta cesión.

Su etapa en Turín

El traspaso de Loïs Openda a la Juventus también se concretó bajo condiciones particulares. El 1 de septiembre de 2025, el club turinés incorporó al jugador procedente del RB Leipzig inicialmente en calidad de cedido. Según el acuerdo alcanzado entonces, la Juventus estaba obligada a comprar definitivamente los derechos del futbolista si se cumplían determinadas condiciones deportivas al final de la temporada 2025/2026.

El primer acuerdo de préstamo con el club alemán se extendía hasta el 30 de junio de 2026 y tenía un valor de 3,3 millones de euros. También se establecieron bonificaciones adicionales de hasta 0,8 millones de euros por alcanzar distintos objetivos deportivos. Según las informaciones disponibles, la Juventus cumplió todas las condiciones durante la temporada y adquirió definitivamente al delantero al término de la misma.

Detalles financieros y nuevo desafío

Según el acuerdo de traspaso definitivo alcanzado durante la temporada 2025/2026, la Juventus debía pagar 40,6 millones de euros al RB Leipzig por el jugador, una cantidad que se abonaría en cuatro ejercicios financieros. El acuerdo también contemplaba 1,7 millones de euros en gastos adicionales. Sin embargo, poco después la carrera del futbolista dio otro giro importante y puso rumbo a Francia.

Actualmente en las filas del Lyon, el delantero se ha convertido rápidamente en una pieza importante del ataque del equipo. Su primer gol en la fase de clasificación de la Liga de Campeones demuestra que se está adaptando rápidamente a su nuevo club. Los aficionados del Lyon y el cuerpo técnico tienen grandes expectativas puestas en el experimentado delantero para el resto de la temporada.