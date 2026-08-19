La Juventus solo exige la victoria a su entrenador Luciano Spalletti

La directiva del club italiano Juventus solo ha fijado un objetivo para su entrenador, Luciano Spalletti: ganar el campeonato. Según GOAL.com, el propietario del club, John Elkann, dejó claro que, a la vista de los resultados de la temporada pasada, el periodo de gracia para el técnico había terminado y que ya no había margen para el error. Aunque el equipo terminó sexto en la Serie A al final de la pasada temporada, el trabajo realizado por el entrenador fue valorado positivamente. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Aun así, para el club turinés, el cuarto puesto solo representa el mínimo financiero, pero no responde en absoluto a las grandes ambiciones de los aficionados y la directiva de la Juventus. Como el equipo no gana el título de la Serie A desde 2020, en la nueva temporada se le exige luchar únicamente por el primer puesto. Aunque la directiva del club afirmó que se daría tiempo a los nuevos responsables, a Luciano Spalletti se le exige obtener resultados de inmediato.

Fichajes y cambios en la plantilla

Durante el mercado de fichajes de pretemporada, la directiva del club intentó cumplir todas las peticiones de Luciano Spalletti. Aunque no fue posible incorporar a Dušan Vlahović ni a los experimentados porteros Alisson o Emiliano Martínez, otros futbolistas solicitados por el entrenador se sumaron a la plantilla. Vicario, Zeki Çelik, Jon Lucumí, Alajbegović y Ekhator fueron fichados, mientras que Jérémy Boga permaneció en el equipo.

Al mismo tiempo, continúa la limpieza de la plantilla. Openda y Adžić, que abandonaron el club, marcaron en sus primeros partidos oficiales con sus nuevos equipos, el Olympique de Lyon y el Sassuolo, respectivamente. Rouhi también dejó el equipo, mientras continúan las negociaciones para vender a Di Gregorio, a un defensa y a varios centrocampistas. Además, la directiva respalda la decisión del entrenador de darle otra oportunidad a Douglas Luiz.

La sombra de Antonio Conte

El partido que se disputará el domingo en Frosinone será una prueba importante para la nueva Juventus de Luciano Spalletti. A partir de este encuentro, el equipo deberá mostrar el 100 % de sus capacidades; de lo contrario, podrían comenzar los rumores sobre la destitución del entrenador. Si la temporada empieza mal, se espera que la sombra de Antonio Conte aparezca de inmediato alrededor del club turinés.