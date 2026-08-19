Jude Bellingham y José Mourinho: ¿se está creando un nuevo Frank Lampard?

·5·Deportes
Jude Bellingham y José Mourinho: ¿se está creando un nuevo Frank Lampard?

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, afronta un gran desafío para mejorar su posición y eficacia sobre el terreno de juego. La pregunta de si la estrella de la selección inglesa puede seguir el camino de Frank Lampard, quien bajo las órdenes de José Mourinho se convirtió en uno de los centrocampistas goleadores más destacados del mundo, centra ahora la atención del mundo del fútbol. La antigua leyenda del club, Steve McManaman, habló ampliamente sobre el tema en una entrevista concedida a GOAL. Goal.com informa de ello.

En 2004, José Mourinho, que se había presentado como el «Special One», asumió el mando del Chelsea londinense. El técnico portugués comenzó a trabajar con los jugadores que ya formaban parte de la plantilla, además de con nuevos fichajes financiados por el propietario multimillonario. Frank Lampard era uno de esos talentos. En la primera temporada de Mourinho, el centrocampista inglés marcó 19 goles. Posteriormente superó la barrera de los 20 tantos, mantuvo ese nivel durante cinco temporadas consecutivas y terminó su etapa en el Chelsea con 211 goles en 648 partidos.

La carrera de Jude Bellingham en el Real Madrid

Jude Bellingham, formado en la academia del Birmingham, brilló desde el primer momento tras fichar por el estadio Santiago Bernabéu en 2023 y marcó 23 goles en su temporada de debut. Sus actuaciones ayudaron al equipo a conquistar los títulos de La Liga y la Liga de Campeones. Sin embargo, su rendimiento descendió después. En la pasada temporada, marcada por las lesiones, solo logró ocho goles, aunque marcó siete tantos en el Mundial de 2026. Ahora trabaja bajo las órdenes del experimentado José Mourinho.

Según GOAL, antes del partido a domicilio contra el Espanyol, que se emitirá en Disney+ y será el primer encuentro de Mourinho en La Liga, Steve McManaman declaró: «Creo que lo consiguió en su primer año. Pero el tiempo lo dirá, porque en la temporada anterior había retrasado un poco su posición y el año pasado tuvo dificultades para marcar goles».

La competencia en la plantilla y las perspectivas de futuro

Según el experto, la llegada de estrellas como Kylian Mbappé y Vinicius Junior también ha influido en las funciones de Jude Bellingham. «Su papel cambió con la llegada de Kylian. El tiempo dirá qué papel quiere que desempeñe José este año. Parece que quiere ver sobre el campo a Kylian, Vini Junior y Yan Diomande, y la cuestión principal es si Jude podrá incorporarse al cuarteto ofensivo y aprovechar los espacios libres», afirma McManaman.

Aun así, el especialista confía en que este cuarteto ofensivo funcione en algunos partidos de La Liga y que Jude vuelva a demostrar una de sus principales virtudes: llegar desde atrás al área rival en el momento oportuno para marcar. Ahora, aficionados y expertos siguen con gran interés los próximos pasos del Real Madrid de José Mourinho y de Jude Bellingham.

Real MadridJude BellinghamJosé MourinhoLa LigaFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Massimo Mauro: si Douglas Luiz corre más, será ideal para la JuventusMassimo Mauro: si Douglas Luiz corre más, será ideal para la JuventusHoy, 16:15Diyor Imomxo‘jayev será director general de la Liga otros cuatro añosDiyor Imomxo‘jayev será director general de la Liga otros cuatro añosHoy, 16:09¿Está el Manchester City dispuesto a vender a Nico González?¿Está el Manchester City dispuesto a vender a Nico González?Hoy, 16:05Everton confirma estar en contacto con el Manchester City por el traspaso de Jack GrealishEverton confirma estar en contacto con el Manchester City por el traspaso de Jack GrealishHoy, 15:53José Mourinho, sorprendido por los movimientos de Kylian Mbappé en los entrenamientosJosé Mourinho, sorprendido por los movimientos de Kylian Mbappé en los entrenamientosHoy, 15:38Se acaba el tiempo para Spalletti en la Juventus: Jon Elkann solo exige la victoriaSe acaba el tiempo para Spalletti en la Juventus: Jon Elkann solo exige la victoriaHoy, 15:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov