Jude Bellingham y José Mourinho: ¿se está creando un nuevo Frank Lampard?

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, afronta un gran desafío para mejorar su posición y eficacia sobre el terreno de juego. La pregunta de si la estrella de la selección inglesa puede seguir el camino de Frank Lampard, quien bajo las órdenes de José Mourinho se convirtió en uno de los centrocampistas goleadores más destacados del mundo, centra ahora la atención del mundo del fútbol. La antigua leyenda del club, Steve McManaman, habló ampliamente sobre el tema en una entrevista concedida a GOAL. Goal.com informa de ello.

En 2004, José Mourinho, que se había presentado como el «Special One», asumió el mando del Chelsea londinense. El técnico portugués comenzó a trabajar con los jugadores que ya formaban parte de la plantilla, además de con nuevos fichajes financiados por el propietario multimillonario. Frank Lampard era uno de esos talentos. En la primera temporada de Mourinho, el centrocampista inglés marcó 19 goles. Posteriormente superó la barrera de los 20 tantos, mantuvo ese nivel durante cinco temporadas consecutivas y terminó su etapa en el Chelsea con 211 goles en 648 partidos.

La carrera de Jude Bellingham en el Real Madrid

Jude Bellingham, formado en la academia del Birmingham, brilló desde el primer momento tras fichar por el estadio Santiago Bernabéu en 2023 y marcó 23 goles en su temporada de debut. Sus actuaciones ayudaron al equipo a conquistar los títulos de La Liga y la Liga de Campeones. Sin embargo, su rendimiento descendió después. En la pasada temporada, marcada por las lesiones, solo logró ocho goles, aunque marcó siete tantos en el Mundial de 2026. Ahora trabaja bajo las órdenes del experimentado José Mourinho.

Según GOAL, antes del partido a domicilio contra el Espanyol, que se emitirá en Disney+ y será el primer encuentro de Mourinho en La Liga, Steve McManaman declaró: «Creo que lo consiguió en su primer año. Pero el tiempo lo dirá, porque en la temporada anterior había retrasado un poco su posición y el año pasado tuvo dificultades para marcar goles».

La competencia en la plantilla y las perspectivas de futuro

Según el experto, la llegada de estrellas como Kylian Mbappé y Vinicius Junior también ha influido en las funciones de Jude Bellingham. «Su papel cambió con la llegada de Kylian. El tiempo dirá qué papel quiere que desempeñe José este año. Parece que quiere ver sobre el campo a Kylian, Vini Junior y Yan Diomande, y la cuestión principal es si Jude podrá incorporarse al cuarteto ofensivo y aprovechar los espacios libres», afirma McManaman.

Aun así, el especialista confía en que este cuarteto ofensivo funcione en algunos partidos de La Liga y que Jude vuelva a demostrar una de sus principales virtudes: llegar desde atrás al área rival en el momento oportuno para marcar. Ahora, aficionados y expertos siguen con gran interés los próximos pasos del Real Madrid de José Mourinho y de Jude Bellingham.