¿Qué exigencias impuso José Mourinho a los jugadores del Real Madrid?

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¿Qué exigencias impuso José Mourinho a los jugadores del Real Madrid?

De regreso al Real Madrid, José Mourinho expuso claramente sus exigencias para el equipo antes de la nueva temporada. El entrenador portugués pide a sus jugadores disciplina, profesionalidad y seriedad en los entrenamientos.

Mourinho regresó al «club blanco» en junio y firmó un contrato para dirigir al equipo hasta el verano de 2029. Ahora inicia su segunda etapa en el Real Madrid, después de su paso entre 2010 y 2013.

La principal exigencia de Mourinho: trabajar con inteligencia

El entrenador portugués afirmó que, por ahora, está satisfecho con la actitud de los jugadores de su nuevo equipo.

«Los jugadores se están comportando de manera ejemplar. Les dije lo siguiente: lo único que les exijo es actuar con inteligencia y respetar la lógica».

Mourinho impuso a sus jugadores una regla sencilla, pero estricta: no se permite llegar tarde al entrenamiento.

En su opinión, un futbolista no debe llegar cinco minutos antes de que empiece el entrenamiento, sino al menos una hora antes a la ciudad deportiva.

La alimentación y la preparación física también están bajo control

Las exigencias de Mourinho no se limitan a llegar puntualmente a los entrenamientos.

También exige a sus jugadores una actitud seria en su vida diaria:

  • llegar antes a la ciudad deportiva;

  • seguir una alimentación controlada por un nutricionista;

  • trabajar cada día en el gimnasio para prevenir lesiones;

  • llegar a los entrenamientos en condiciones óptimas;

  • mantener siempre una disciplina profesional.

«Hay que llegar antes, la alimentación debe estar bajo el control de un nutricionista y es necesario ir al gimnasio cada día para prevenir lesiones».

Según el entrenador, estas exigencias se han convertido en una necesidad básica para alcanzar un alto rendimiento en el fútbol moderno.

Mourinho inicia su segunda etapa en el Real Madrid

José Mourinho dirigió al Real Madrid por primera vez entre 2010 y 2013. Su regreso al club despertó un gran interés entre los aficionados.

El nuevo contrato permite al técnico construir el equipo como un proyecto a largo plazo.

Indicador

Información

Entrenador

José Mourinho

Club

Real Madrid

Regreso

Junio de 2026

Contrato

Hasta el verano de 2029

Etapa anterior

2010–2013

Exigencia principal

Disciplina y profesionalidad

Primer examen: contra el Espanyol

El Real Madrid disputará su primer partido oficial de la nueva temporada el 22 de agosto. Los madridistas visitarán al Espanyol en la primera jornada de LaLiga.

Por tanto, las nuevas exigencias de Mourinho y la disciplina que quiere instaurar en el equipo se pondrán a prueba desde el primer partido oficial.

Ahora la pregunta principal es: ¿Podrá Mourinho, en su segunda etapa en el Real Madrid, llevar de nuevo al equipo a la cima del fútbol español y europeo?

¿Crees que Mourinho hace bien al exigir a sus jugadores que lleguen una hora antes a la ciudad deportiva? Deja tu opinión en los comentarios y comparte la noticia con los aficionados al fútbol en Telegram y las redes sociales.

José MourinhoReal Madrid
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Shuhrat Razzakov
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