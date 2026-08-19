El cubo de Rubik se resuelve a ciegas en 11,56 segundos

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El cubo de Rubik se resuelve a ciegas en 11,56 segundos

El speedcuber estadounidense Tommy Cherry resolvió el cubo de Rubik con los ojos vendados en 11,56 segundos y estableció un nuevo récord mundial.

Cherry, de 21 años, logró este resultado el 28 de junio de 2026 en una competición celebrada en Nueva Jersey, Estados Unidos. Así, mejoró en 0,11 segundos el récord anterior de 11,67 segundos, que pertenecía al australiano Charlie Eggins.

Curiosamente, Cherry ya había batido varias veces el récord mundial de resolver el cubo de Rubik con los ojos vendados. Lo estableció por primera vez en 2021, con un tiempo de 15,27 segundos.

En estas competiciones, el participante memoriza primero con atención el cubo mezclado y después lo resuelve con los ojos vendados basándose en su memoria. Por eso, además de velocidad, el resultado requiere una gran memoria y concentración.

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