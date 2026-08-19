El joven talento de la Juventus Adin Licina podría fichar por el Avellino

Según las últimas noticias del fútbol italiano y del mercado de fichajes, el Avellino, club de Serie C, ha comenzado a realizar gestiones activas para incorporar al talentoso centrocampista del Juventus Next Gen, Adin Licina. El prometedor futbolista, nacido en 2007, lleva varias semanas en el radar del club irpino y ahora ambas partes se preparan para intensificar las negociaciones. Así lo informa Goal.com.

De acuerdo con la información publicada por TuttoJuve.com, el director deportivo del Avellino, Mario Aiello, se puso recientemente en contacto con la directiva turinesa para hablar sobre las condiciones del fichaje y la posibilidad de incorporar al jugador cedido. Durante las últimas concentraciones de pretemporada, el joven centrocampista también se entrenó con el primer equipo de la Juventus y llamó la atención del cuerpo técnico.

Un nuevo giro en la carrera de Licina

Licina ha regresado actualmente al equipo juvenil de la Juventus e incluso ya ha disputado partidos de la Copa de Serie C. Sin embargo, con el objetivo de aumentar sus minutos de juego, se estudia seriamente la opción de cederlo a otro club. El Avellino es, por ahora, el pretendiente más activo.

Según fuentes cercanas al jugador, los representantes de Adin Licina también han valorado positivamente la opción del Avellino. Para el centrocampista, que ganó experiencia durante las concentraciones, tener continuidad en el once titular de su nuevo equipo podría ser un paso importante en su desarrollo.

La fase decisiva de las negociaciones

Está previsto que el director deportivo Mario Aiello mantenga una nueva reunión con los agentes del jugador en las próximas horas. Las partes planean acordar los aspectos económicos y legales del contrato para llevar la operación a su fase final.

Si las negociaciones concluyen con éxito, el joven talento continuará su carrera en el Avellino. Se espera que esta operación sea un nuevo paso dentro de la política de formación de la Juventus, que permite a sus canteranos adquirir una valiosa experiencia.