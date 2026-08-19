Guglielmo Vicario se muestra feliz por su fichaje por la Juventus

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Guglielmo Vicario se muestra feliz por su fichaje por la Juventus

Según Goal.com, el portero cedido por el Tottenham, Guglielmo Vicario, concedió su primera entrevista como jugador de la Juventus y afirmó que este fichaje cumplía un sueño de su infancia. Nacido en 1996, el guardameta se incorporó al club turinés con opción de compra y compartió sus primeras impresiones en los canales oficiales del club. Este traspaso representa uno de los giros más importantes de la carrera del futbolista y la culminación de sus ambiciones. Sobre ello, Goal.com informa .

En su primera declaración, Vicario no ocultó la grandeza de sus sentimientos y explicó que había soñado y esperado este momento desde niño. Consciente de que no siempre es posible alcanzar un resultado así, el jugador señaló que estar aquí era un enorme orgullo para su familia y para él. También destacó que defender el honor de la Juventus representa, en términos de ambición, el objetivo más alto que una persona puede proponerse en la vida.

La experiencia actual y los retos del futuro

Tras jugar en Italia con Fontanafredda, Venecia, Perugia, Cagliari y Empoli, Vicario también tuvo la oportunidad de probarse en otros campeonatos además de la Serie A. En su opinión, la experiencia en otra liga enriquece a una persona no solo como deportista, sino también en el plano humano. El guardameta afirmó que llega al club turinés con suficiente experiencia y en la edad adecuada, dispuesto a poner sus habilidades sobre el terreno de juego y sus cualidades humanas al servicio del equipo.

Al hablar de su ídolo de la infancia y fuente de inspiración, el guardameta mencionó con respeto a un portero legendario. Como aficionado de la Juventus desde niño, Vicario considera sin duda los éxitos, las paradas y los grandes momentos de Gigi Buffon como su mayor referente. Hoy, seguir sus pasos y honrar dignamente la historia del club se han convertido en sus principales objetivos.

Vicario añadió que su principal objetivo al incorporarse al equipo era ayudar, colaborar y convertir a la Juventus en un conjunto aún más exitoso y fiable. El guardameta asumió con satisfacción la enorme responsabilidad que impone la historia del club y mostró su deseo de demostrar sobre el terreno de juego su verdadera personalidad y qué clase de portero es.

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