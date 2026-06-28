Qodirov: Si no pensamos como los japoneses, no terminaremos esta escuela ni en 100 años

Alisher Qodirov, presidente del partido «Renacimiento Nacional», reaccionó al fracaso de la selección nacional de Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Tras el partido contra la RD Congo (1:3), el político publicó un mensaje contundente y reflexivo en su canal de Telegram:

« 0: es el trabajo del entrenador, del portero, el espíritu del equipo, los puntos acumulados, el valor comprado por miles de millones y la esperanza en el futuro… Si nosotros, que estamos deletreando letras en primer grado, no pensamos como los japoneses que ya están en octavo grado, no terminaremos esta escuela ni en 100 años… »

Alisher Qodirov adjuntó a su publicación un vídeo de una conversación con el experto japonés Sato San. A continuación, presentamos la transcripción de esta interesante entrevista.

Sato San: «La derrota es algo muy bueno»

— Sato San, usted también vio el partido y habla como si quisiera que las cosas fueran peor. Explíquenos la razón.

— La derrota es algo muy bueno. En 1998, Japón clasificó por primera vez para la Copa del Mundo y todo el país celebró. Pero el resultado fue duro: perdimos los tres partidos de la fase de grupos. Muchos se desanimaron, algunos decían «no saldrán futbolistas de nosotros», otros buscaban culpables. Los europeos incluso se burlaban preguntando «¿quién les permitió jugar al fútbol? »

Pero los dirigentes del fútbol japonés tomaron el camino correcto. No culparon al árbitro, a la suerte ni al rival. Se hicieron una sola pregunta: ¿qué hicimos mal? Esa pregunta cambió toda nuestra historia del fútbol.

«Hasta que el entrenador no sea de su propia nación...»

— Otro punto importante: mientras el entrenador no sea de su propia nación, no podrás lograr buenos resultados. Un entrenador extranjero puede esforzarse, pero sin los conceptos de nación y patria, no luchará entregando su vida.

Hay un proverbio japonés: «Cae siete veces, levántate ocho». Ellos también se levantaron: se centraron en el fútbol infantil, prepararon entrenadores, desarrollaron escuelas y, lo más importante, no se apresuraron. Una estrategia de 80 años La diseñaron y actuaron en consecuencia. Porque sabían bien que un árbol plantado hoy no da frutos mañana.

¿Cuál es la derrota más grande?

— Años después, Japón alcanzó un nivel en el que puede jugar cómodamente contra los equipos más fuertes del mundo. Entonces comprendí que la mayor derrota en la Copa del Mundo no es un 0:5 o un 0:7. La mayor derrota es dejar de aprender después de perder.

Por eso dije que fue bueno que su país (Uzbekistán) perdiera. Su derrota de hoy puede ser la base de su victoria de mañana. Sean humildes al ganar y pacientes al perder. La vida de una persona no es un solo partido, la vida es un campeonato largo.