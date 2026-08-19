José Mourinho comenta el traspaso de Rodri y el interés del Real Madrid

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José Mourinho comenta el traspaso de Rodri y el interés del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reaccionó a la situación del centrocampista Rodri y a las informaciones sobre un posible fichaje por el conjunto catalán. En una entrevista concedida a El Chiringuito, el técnico portugués señaló que el club capitalino había hecho serios esfuerzos para incorporar a este campeón del mundo, pero que las dudas del futbolista habían influido en la postura del club. Así lo informa Goal.com.

Tras el final de las etapas de Toni Kroos y Luka Modrić, muchos especialistas consideraban a Rodri el candidato ideal para controlar el ritmo en el centro del campo del Real Madrid. Sin embargo, el hecho de que el futbolista pasara del Manchester City al Barcelona sorprendió a los aficionados madridistas. A pesar de ello, José Mourinho pidió no considerar esta situación como una derrota.

Las dudas del fichaje y la postura del entrenador

Según Mourinho, habló personalmente dos veces con el centrocampista, y el Real Madrid le ofreció un contrato muy atractivo tanto en el aspecto económico como en el deportivo. «Rodri dudó, vaciló, y sus dudas también me plantearon preguntas», reconoció el entrenador en la entrevista.

El experimentado técnico afirmó abiertamente que el nivel del club madrileño era extremadamente alto y que el equipo no necesitaba jugadores que dudasen sobre si incorporarse. Según explicó, si un futbolista recibe una oferta del club blanco, su respuesta debería ser inmediatamente: «¿Cuándo tengo que llegar?»

Confianza total en la plantilla

Según informa Goal.com, José Mourinho también dedicó palabras elogiosas al futbolista español y reconoció que había tratado al club con respeto. «Es un futbolista excepcional y se comportó con mucho respeto hacia nosotros. Le deseo lo mejor», declaró el entrenador, quien añadió en tono jocoso que deseaba suerte al representante del equipo rival.

Al referirse a las cualidades de los jugadores que ya forman parte de la plantilla, Mourinho rechazó tajantemente las afirmaciones de que al equipo le faltasen centrocampistas. Expresó su plena confianza en los talentos que tiene a su disposición y en el proceso de desarrollo del equipo.

Aunque el mercado de fichajes sigue abierto, el entrenador considera que la plantilla actual satisface plenamente todas sus exigencias. «No necesito a Rodri. Tenemos suficientes jugadores. No niego que el mercado esté abierto, pero para mí este asunto está cerrado: sí, se acabó. Me gusta muchísimo esta plantilla», concluyó José Mourinho.

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