Javier Mendez revela las diferencias entre Islam Makhachev y Khabib Nurmagomedov

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Javier Mendez revela las diferencias entre Islam Makhachev y Khabib Nurmagomedov

Los dos luchadores más fuertes de la historia de la UFC — Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev— vuelven a ser el tema central del mundo de las MMA. Javier Mendez, entrenador principal de ambas estrellas, hizo una declaración que sacudió a los aficionados al reconocer que Islam ya había superado a su maestro. ¿Qué llevó realmente al reconocido técnico estadounidense a llegar a esta conclusión?

«Tengo que admitirlo»: la contundente confesión del entrenador

Red Corner MMA En una entrevista con Red Corner MMA, Javier Mendez declaró abiertamente que, pese a su especial cariño por Khabib, no podía ignorar las cifras y la realidad:

«No soy imparcial cuando se trata de Khabib, pero tengo que reconocer los récords de Islam. Defendió cuatro veces su cinturón del peso ligero, ahora es campeón en dos categorías y también ganó el cinturón del peso wélter. Además, ha disputado más combates que Khabib. Aunque no me gusta decirlo, tengo que admitir que ha superado a Khabib», afirmó Javier Mendez.

Islam Makhachev y Khabib Nurmagomedov: comparación principal

Estadística / Característica

Islam Makhachev

Khabib Nurmagomedov

Títulos y cinturones

Campeón en dos categorías de peso (peso ligero y wélter)

Campeón del peso ligero (3 defensas)

Defensas del título del peso ligero

4 defensas exitosas

3 defensas exitosas

Estilo de combate

Completo: low kicks, judo, barridos y golpes de rodilla

Lucha y presión física incesantes, como una «serpiente»

Experiencia en el octágono

Más combates y un arsenal variado

Récord invicto (29-0) y dominio en el suelo

«Estrangular como una serpiente y contar con un gran arsenal»: choque de estilos

Al analizar las tácticas y capacidades de las dos leyendas daguestaníes en el octágono, Mendez destacó que las habilidades técnicas de Islam eran mucho más amplias:

«Islam puede hacerlo todo: domina los low kicks, las técnicas de judo, los derribos y los devastadores high kicks. Puede combinar todas sus habilidades. Khabib, en cambio, rompía a sus rivales asfixiándolos y agotándolos con una presión constante, como una serpiente», afirmó Javier Mendez.

Tras conquistar dos cinturones y batir récords históricos, la candidatura de Makhachev al título de mejor luchador de la historia de la UFC (GOAT) cuenta ahora con el respaldo oficial de su propio entrenador.

¿Crees que Islam Makhachev es realmente mejor luchador que Khabib Nurmagomedov o que nadie podrá igualar el impecable récord de Khabib, de 29-0?

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato esta polémica declaración con todos tus amigos aficionados a las MMA!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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