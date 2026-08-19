Mourinho aclara el plan de fichajes del Real Madrid

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Mourinho aclara el plan de fichajes del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, hizo una declaración inesperada sobre la política de fichajes del equipo para el verano. El técnico portugués afirmó que no espera la llegada de más jugadores a la plantilla.

La declaración se produjo después de que el club blanco gastara cerca de 225 millones de euros en el mercado de fichajes.

Mourinho: «Me gusta esta plantilla»

José Mourinho fue preguntado sobre si el equipo necesitaba más fichajes.

La respuesta del entrenador fue breve y clara:

«¿Necesitamos más fichajes? No. Me gusta esta plantilla. Tenemos suficientes opciones y jugadores. También creo que puedo hacer progresar a los jugadores».

De este modo, Mourinho dejó claro que está satisfecho con la plantilla actual y preparado para trabajar con los jugadores disponibles.

¿A quién fichó el Real Madrid este verano?

El conjunto madrileño incorporó a varios futbolistas conocidos durante el mercado de fichajes.

Los jugadores que llegaron al equipo:

  • Denzel Dumfries;

  • Ibrahima Konaté;

  • Bernardo Silva;

  • Marc Cucurella;

  • Carlos Espí;

  • Yan Diomande.

Estos fichajes permitieron al Real Madrid reforzar varias posiciones de la plantilla.

225 millones de euros gastados

Durante el mercado de verano, el Real Madrid gastó en total cerca de 225 millones de euros en nuevos fichajes.

Al mismo tiempo, el club también obtuvo ingresos importantes por la venta de jugadores.

Indicador

Cantidad

Gasto en nuevos fichajes

Alrededor de 225 millones de euros

Ingresos por ventas de jugadores

Cerca de 60 millones de euros

Gasto neto en fichajes

Alrededor de 165 millones de euros

Por tanto, el balance de fichajes del club sigue siendo negativo por ahora.

Ahora, el foco está en la plantilla actual

A partir de las declaraciones de Mourinho, el Real Madrid podría centrarse en aprovechar al máximo el potencial de sus jugadores actuales en lugar de realizar grandes incorporaciones en el mercado de fichajes.

En particular, las palabras del técnico portugués —«creo que puedo hacer progresar a los jugadores»— representan también una señal importante para los jóvenes del equipo.

La principal pregunta que se hacen ahora los aficionados es: ¿Podrá Mourinho llevar de nuevo al Real Madrid a lo más alto con la plantilla que tiene a su disposición?

¿Qué opinas: el Real Madrid necesita más fichajes o la plantilla actual es suficiente para ganar el título? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo en Telegram y las redes sociales.

Real MadridJosé MourinhoBernardo SilvaDenzel DumfriesIbrahima Konaté
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Shuhrat Razzakov
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