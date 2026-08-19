En un nuevo libro sobre Diana, su hermano revela una verdad inesperada

La fallecida princesa del Reino Unido, Diana Spencer, cuyohermano Charles Spencer ha escrito un libro sobre la vida de su hermana, su matrimonio con el príncipe Carlos y los acontecimientos posteriores a su trágico accidente en París. En la obra, responde desde su punto de vista a ciertos datos que durante años fueron aceptados por el público como «la verdad». Así lo informó Reuters.

Según Spencer, a medida que se acerca el 30.º aniversario de la muerte de Diana, ha recibido muchas nuevas propuestas para conceder entrevistas sobre su hermana.

Sin embargo, estas solicitudes le llevaron a concluir que debía dejar por escrito, de una vez y por completo, sus propios recuerdos y opiniones, en lugar de leer repetidamente las de otras personas.

«Esto me convenció de dejar por escrito de una vez y para siempre mis propios pensamientos y recuerdos, en lugar de volver a experimentar la incomodidad de leer las opiniones de los demás. Porque muchas de ellas se basan en mentiras que, con el paso del tiempo, han sido aceptadas como la verdad», declaró Spencer.

Según explicó, el principal objetivo de la obra es narrar los acontecimientos relacionados con Diana desde el punto de vista de su hermano y expresar su posición sobre las distintas percepciones que se han formado a lo largo de los años.

El libro de Charles Spencer, titulado «Swan Song: Diana, My Sister» («El canto del cisne: Diana, mi hermana»), se publicará el 22 de septiembre de este año en el Reino Unido . Está previsto traducir la obra a 12 idiomas.

Como dato, Diana Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, una residencia situada en el territorio de la finca real de Sandringham, en el condado inglés de Norfolk.

En 1981 se casó con el entonces príncipe de Gales, el actual rey Carlos III. Después de su matrimonio, Diana se convirtió en una personalidad conocida en todo el mundo y en una de las mujeres más fotografiadas.

Sin embargo, su vida familiar no duró mucho. Los desacuerdos en el matrimonio acabaron provocando el divorcio, y la pareja se separó oficialmente en 1996.

Poco después, en agosto de 1997, Diana, de 36 años, sufrió un accidente en París mientras viajaba en automóvil con su pareja, Dodi al-Fayed. La princesa murió como consecuencia de la tragedia.

El hermano de Diana, Charles Spencer, también quedó en la memoria del público por el discurso que pronunció en el funeral de su hermana. En aquel famoso discurso, criticó a la familia real.

Ahora, Spencer vuelve a abordar en su nuevo libro los acontecimientos relacionados con la vida y la muerte de Diana. El autor afirma que intenta narrar los hechos que durante años han tenido distintas interpretaciones tal como los vio y recuerda en calidad de hermano de su hermana.