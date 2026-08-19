Mikel Arteta quiere repetir un resultado histórico con el Arsenal

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se prepara para lograr una hazaña histórica: conquistar dos títulos consecutivos de la Premier League. En una entrevista con TalkSPORT, el técnico español destacó que defender el título por primera vez en la historia del club se ha convertido en el principal objetivo del equipo. Goal.com informa al respecto.

Tras conquistar el trono inglés la pasada temporada, después de 22 años de espera, los Gunners quieren consolidar su dominio. En la historia de la Premier League, solo leyendas de los banquillos como Sir Alex Ferguson, José Mourinho y Pep Guardiola han conseguido defender el título dos veces consecutivas. Arteta quiere sumarse a ese grupo de élite.

Una nueva era tras Pep Guardiola

La marcha de Pep Guardiola, que puso fin a una década al frente del Manchester City, ha cambiado radicalmente el panorama competitivo del campeonato inglés. Para Arteta, antiguo ayudante de Guardiola, el final de los intensos duelos tácticos con su mentor le provoca sensaciones especiales.

« Saben cuántos dolores de cabeza y cuánto sudor he tenido que soportar durante los últimos seis o siete años para alcanzar su nivel. Fue una fuente absoluta de inspiración, dejó una huella eterna en esta liga y nos impulsó a todos a ser mejores », declaró Arteta sobre su antiguo mentor.

Movimientos en el mercado de fichajes

El Arsenal ya ha incorporado a Bruno Guimarães durante el mercado de verano por 75 millones de libras. Sin embargo, Mikel Arteta no descartó que el trabajo del club en el mercado de fichajes aún no haya terminado y que se estén estudiando opciones para reforzar el ataque.

Con la salida de Leandro Trossard y las dudas que persisten sobre el futuro de Gabriel Martinelli, el club londinense busca un nuevo extremo. Bradley Barcola, por quien Liverpool ha mostrado interés, también estaría entre los objetivos del equipo.

Arteta destacó que está satisfecho con el respaldo de la directiva y afirmó que el equipo seguirá desarrollando sus recursos internos, sin renunciar a incorporar talentos de calidad cuando surjan. El técnico, que recordó la complejidad e imprevisibilidad de la Premier League, espera cerrar el mercado de fichajes de forma positiva.