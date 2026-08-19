Real Madrid y el fichaje de Rodri: qué dice José Mourinho

Considerado uno de los grandes acontecimientos del fútbol español, el traspaso del centrocampista Rodri del Manchester City al Barcelona está generando un amplio debate. Previamente, se había informado de que el club de la capital había realizado grandes esfuerzos para fichar al jugador, pero finalmente este eligió al equipo catalán. Mientras esta situación se interpreta como un fracaso para el Real Madrid, el entrenador José Mourinho reaccionó en una entrevista concedida a El Chiringuito y aclaró todas las especulaciones. Sobre el tema, Goal.com informa de los hechos.

Según Goal.com, el experimentado técnico pidió no dramatizar la situación surgida tras el rechazo del jugador. Mourinho señaló que el club blanco había presentado una oferta adecuada al centrocampista y que él mismo había hablado con él en dos ocasiones. Sin embargo, las dudas surgidas durante el proceso influyeron en el desenlace de las negociaciones.

El enfoque firme del entrenador

«Hablé con él dos veces y el Real Madrid le presentó una oferta muy buena», declaró José Mourinho. Según el técnico, Rodri comenzó a dudar, y sus indecisiones también generaron preguntas en el propio entrenador. Por ello, no se descarta que el club de la capital perdiera parcialmente el interés en este fichaje.

Mourinho valoró muy positivamente las cualidades personales del jugador y destacó especialmente que había mostrado un gran respeto hacia el club. Sin embargo, afirmó con contundencia que un equipo del nivel del Real Madrid no necesita jugadores que duden de él. En opinión de Mourinho, si un club como el Real Madrid contacta con un futbolista, su respuesta debe ser inmediata y sin titubeos.

Confianza total en la plantilla

Tras el final de la era de Toni Kroos y Luka Modrić, muchos especialistas veían a Rodri como el candidato ideal para controlar el ritmo del centro del campo del Real Madrid. Sin embargo, Mourinho negó categóricamente que el equipo tenga un problema en esa posición. El técnico portugués afirmó que confía plenamente en el potencial de los jugadores actuales y en su desarrollo.

«No necesito a Rodri», sentenció Mourinho con firmeza. Subrayó que el equipo cuenta con suficientes jugadores y aseguró estar muy satisfecho con la plantilla actual, aunque no descartó por completo nuevos fichajes durante el mercado de transferencias. De este modo, el entrenador expresó ante la directiva y el equipo su convicción de que pueden lograr grandes resultados con la plantilla disponible.