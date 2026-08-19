José Mourinho cuenta cómo impidió que Vinícius Júnior fichara por el Arsenal

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, explicó cómo convenció al delantero brasileño Vinícius Júnior para quedarse en el club y renovar su contrato. El caso generó un gran revuelo en el mundo del fútbol, ya que el vínculo del jugador llegaba a su fin y representantes de la Premier League intentaban aprovechar la situación. Sobre ello, Goal.com informa .

Según Goal.com, el contrato de Vinícius Júnior con el club madrileño había entrado en su último año, mientras que las negociaciones entre ambas partes se habían ralentizado ligeramente durante el invierno. El Arsenal, campeón de Inglaterra, intentó aprovechar la situación de inmediato y contactó con los representantes del jugador con la esperanza de cerrar su fichaje. Mikel Arteta quería reforzar el frente de ataque de su equipo con el talento brasileño.

La conversación decisiva de Mourinho

En una entrevista concedida a El Chiringuito, José Mourinho habló sobre su papel para convencer al jugador de quedarse en Madrid. El técnico portugués destacó que la renovación no se debía únicamente a su intervención, sino también a que el futbolista estaba sinceramente vinculado al Real Madrid.

No obstante, el entrenador reconoció que mantuvo una conversación directa y sincera con el jugador. Mourinho reveló los detalles de su mensaje a Vinícius y explicó que le hizo entender que no tenía sentido abandonar el club.

No valía la pena marcharse

José Mourinho recordó las palabras que le dirigió al jugador: « Vini, ¿adónde quieres ir? Solo has estado en Brasil y solo conoces el Real Madrid... Solo entenderás el Real Madrid cuando lo hayas dejado. Cuando te marches, comprenderás lo que es el verdadero Real Madrid. No te vayas, no vale la pena. »

Finalmente, el jugador firmó un nuevo contrato de casi seis años y permanecerá en el gigante español hasta 2032. José Mourinho añadió que el desarrollo general del equipo, su funcionamiento y el esfuerzo de los jóvenes influyeron positivamente en la decisión de Vinícius.