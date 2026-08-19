José Mourinho cuenta cómo impidió que Vinícius Júnior fichara por el Arsenal

·3·Deportes
José Mourinho cuenta cómo impidió que Vinícius Júnior fichara por el Arsenal

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, explicó cómo convenció al delantero brasileño Vinícius Júnior para quedarse en el club y renovar su contrato. El caso generó un gran revuelo en el mundo del fútbol, ya que el vínculo del jugador llegaba a su fin y representantes de la Premier League intentaban aprovechar la situación. Sobre ello, Goal.com informa .

Según Goal.com, el contrato de Vinícius Júnior con el club madrileño había entrado en su último año, mientras que las negociaciones entre ambas partes se habían ralentizado ligeramente durante el invierno. El Arsenal, campeón de Inglaterra, intentó aprovechar la situación de inmediato y contactó con los representantes del jugador con la esperanza de cerrar su fichaje. Mikel Arteta quería reforzar el frente de ataque de su equipo con el talento brasileño.

La conversación decisiva de Mourinho

En una entrevista concedida a El Chiringuito, José Mourinho habló sobre su papel para convencer al jugador de quedarse en Madrid. El técnico portugués destacó que la renovación no se debía únicamente a su intervención, sino también a que el futbolista estaba sinceramente vinculado al Real Madrid.

No obstante, el entrenador reconoció que mantuvo una conversación directa y sincera con el jugador. Mourinho reveló los detalles de su mensaje a Vinícius y explicó que le hizo entender que no tenía sentido abandonar el club.

No valía la pena marcharse

José Mourinho recordó las palabras que le dirigió al jugador: « Vini, ¿adónde quieres ir? Solo has estado en Brasil y solo conoces el Real Madrid... Solo entenderás el Real Madrid cuando lo hayas dejado. Cuando te marches, comprenderás lo que es el verdadero Real Madrid. No te vayas, no vale la pena. »

Finalmente, el jugador firmó un nuevo contrato de casi seis años y permanecerá en el gigante español hasta 2032. José Mourinho añadió que el desarrollo general del equipo, su funcionamiento y el esfuerzo de los jóvenes influyeron positivamente en la decisión de Vinícius.

José MourinhoVinícius JúniorReal MadridArsenalFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Yan Diomande se une al Real Madrid por 125 millones de eurosYan Diomande se une al Real Madrid por 125 millones de eurosHoy, 13:19José Mourinho comenta el traspaso de Rodri y el interés del Real MadridJosé Mourinho comenta el traspaso de Rodri y el interés del Real MadridHoy, 12:57Real Madrid y el fichaje de Rodri: qué dice José MourinhoReal Madrid y el fichaje de Rodri: qué dice José MourinhoHoy, 12:38La Juventus quiere rescindir antes de tiempo el contrato de Arthur MeloLa Juventus quiere rescindir antes de tiempo el contrato de Arthur MeloHoy, 12:33Javier Mendez revela las diferencias entre Islam Makhachev y Khabib NurmagomedovJavier Mendez revela las diferencias entre Islam Makhachev y Khabib NurmagomedovHoy, 12:30Mourinho aclara el plan de fichajes del Real MadridMourinho aclara el plan de fichajes del Real MadridHoy, 12:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov